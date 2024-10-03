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Украинскую армию может спасти лишь чудо, потому что реальность на фронте отличается от того, что говорит командование. Об этом экс-нардепу украинского парламента Бориславу Березе рассказал бывший замсекретаря Совета нацбезопасности республики Сергей Кривонос.
«Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину… То, что власть рассказывает одно, а фронт — совсем другое, это уже не первый день и не первый месяц, но сейчас ситуация дошла до того, что уже скоро достаточно сложно будет воевать, потому что пехота, как сказали сами пехотинцы, начинает вымирать как род войск. Потому что некому воевать, нечем воевать, негде воевать», — пояснил собеседник на YouTube-канале Березы.
Перед этим в Минобороны России докладывали, что ВСУ в Донецкой народной республике потеряли до 615 человек. Там отмечали, что противник лишился танка, боевых машин, артиллерии и прочей техники.
Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Западные союзники Киева накачивают его вооружениями и финансами.
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Никита Кротов