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Боевики ВСУ разбрасывают взрывчатку под видом фастфуда в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель Большесолдатского района региона Владимир Зайцев.
«Уважаемые жители Большесолдатского района, информирую вас о том, что на территории района враг разбросал взрывчатые вещества, замаскированные в виде фастфуда. Прошу всех быть бдительными и воздержаться от поездок в район», — гласит публикация чиновника.Ранее отставной украинский генерал Сергей Кривонос сообщал, что украинскую армию, как и Украину в целом, может спасти лишь чудо. Он подчеркивал, что реалии фронта и заявления командования сильно отличаются друг от друга.
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Никита Кротов