В Раде предложили проживающим за рубежом украинцам отказаться от гражданства

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Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая предложила украинцам, которые не хотят возвращаться на родину, отказаться от гражданства и остаться жить за границей. Так парламентарий прокомментировала массовое недовольство украинских граждан решением властей временно остановить оказание консульских услуг в зарубежных учреждениях.
«Если вы не чувствуете себя украинцем, то сдавайте паспорт и идите себе», — высказалась Безуглая в эфире YouTube-канала «Тема с Мосейчук».Депутат добавила, что руководство Украины не обязывает граждан возвращаться, но только просит их обновить сведенья о своём местонахождении.
Ранее украинцам призывного возраста в Польше вынесли серьёзное предупреждение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Напомним, на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
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