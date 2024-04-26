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В Раде предложили проживающим за рубежом украинцам отказаться от гражданства

В Раде предложили не желающим возвращаться на Украину гражданам сдать паспорта
26 апреля 2024, 04:06
Фото: istock / alexytrener

Фото: istock / alexytrener

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая предложила украинцам, которые не хотят возвращаться на родину, отказаться от гражданства и остаться жить за границей. Так парламентарий прокомментировала массовое недовольство украинских граждан решением властей временно остановить оказание консульских услуг в зарубежных учреждениях.
«Если вы не чувствуете себя украинцем, то сдавайте паспорт и идите себе», — высказалась Безуглая в эфире YouTube-канала «Тема с Мосейчук».
Депутат добавила, что руководство Украины не обязывает граждан возвращаться, но только просит их обновить сведенья о своём местонахождении.



Ранее украинцам призывного возраста в Польше вынесли серьёзное предупреждение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напомним, на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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Топ-5 самых высокооплачиваемых профессий в России: сколько платят
Headhunter: самые высокие зарплаты в России получают айтишники и геодезисты
26 апреля 2024, 04:06

Фото: istock / Drazen Zigic

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России по данным на апрель 2024 года стали IT-специалисты и геодезисты. Также в первом квартале произошел рост зарплатных предложений в сфере услуг. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные российских сервисов по поиску работы Headhunter и «Работа.ру».
«В топ профессий с самыми высокими предлагаемыми зарплатами на апрель 2024 года, по данным Headhunter, вошли DevOps-инженер с медианным зарплатным предложением в 250 тысяч рублей, руководитель группы разработки с 201 тысячей рублей, дата-сайентист с 200 тысячами рублей», — указано в таблице с данными от сервиса Headhunter.
На четвертой и пятой строчке списка расположились системный аналитик и геодезист с медианной зарплатой немного выше 150 тысяч в месяц. Вместе с этим уровень зарплаты последнего вырос практически на треть (31%) в сравнении с таким же периодом прошлого года.

Самый большой прирост к зарплате произошел у креативного директора и составил 76%. Предлагаемая зарплата экспертов этого профиля в среднем держится на уровне 140 тысяч рублей в месяц.

Наибольший рост зарплатных предложений в первом квартале зафиксирован в сфере услуг, сообщила директор по аналитике, исследованиям и Data Science сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева.

«В среднем возможный доход в этих сферах за год вырос на 32% и составил 83,8 тысячи рублей. В первом квартале 2023 года такие специалисты могли рассчитывать на зарплату в размере 63,5 тысяч рублей», — рассказала собеседница издания.
Второе место по приросту зарплатных предложений занимает сфера красоты и здоровья, увеличившись на 24,8%. Специалисты бьюти-сферы в первые 3 месяца года могли претендовать на 90,4 тысячи рублей в месяц, в 2023 году — на 72,4 тысячи рублей.

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Россиянка, родившая дочь в 51 год и ставшая бабушкой через неделю, пожаловалась на медиков
Жительница Краснодара стала матерю в 51 год и столкнулась с унижением врачей
26 апреля 2024, 03:46

Фото: istock / Nemer-T

Жительница Краснодара установила рекорд в России, родив двух детей с разницей в 34 года и став бабушкой через неделю после рождения своей второй дочери. Историю 52-летней Светланы рассказывает Woman.ru.
Женщина всегда хотела стать мамой во второй раз, но идее об усыновлении не удалось сбыться. Ее первый супруг скончался, когда их сыну было всего пять лет. Сейчас она счастлива в браке с мужчиной, который моложе ее на 21 год. Её сын, Сергей, смог поладить с отчимом, несмотря на разницу в возрасте.

Светлана родила здорового ребенка, однако пожаловалась на отношение врачей, которые предвзято относились к позднему материнству.

«Врачи меня гнобили, им казалось, что из-за возраста я должна обязательно сдавать какие-то новые анализы и тесты. Я легла в роддом раньше, чем это было нужно, хотя у меня все было хорошо. Врачи давили, запугивали, что что-то случится», — поделилась россиянка.
К счастью, благодаря поддержке супруга, все прошло хорошо.

Жизнь Светланы сложилась удивительным образом, ведь через неделю после родов она стала еще и бабушкой. У ее сына родился первенец.

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#анализы
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Юристы напомнили о штрафах за жарку шашлыка в неположенном месте
Юристы напомнили о штрафах до 30 тыс руб за жарку шашлыка в неположенных местах
26 апреля 2024, 02:16

Фото: istock / Oksana Starostina

Жарка шашлыка на неотведенных для этого местах чревата штрафом до 30 тысяч рублей. Об этом рассказали юристы в беседке с РИА Недвижимость.
Член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров заявил, что по закону, жарить шашлыки можно исключительно на специально отведенной для этого площадке при наличии песка для тушения пожара и на расстоянии как минимум 5 метров от огня до построек.

«Нельзя в целом жарить шашлык во дворах и гаражах; на балконах, верандах, крышах и террасах жилых домов; в черте города — парках, скверах, вблизи озер, если для этого нет специально оборудованной площадки, на землях общего пользования населенных пунктов без наличия специально оборудованной площадки», — уточнил юрист.
Глава Saunin Law Practice Андрей Саунин отметил, что нарушения правил пожарной безопасности в лесах, куда также входит приготовление еды на открытом огне, может завершиться предупреждением или наложением административного штрафа на человека в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

Если жарка шашлыка привела к лесному пожару, штраф может достигнуть 50-60 тысяч рублей, а если пожар навредил здоровью людей, инициаторы костра могут столкнуться с уголовной ответственностью.

Юрист добавил, что даже на специальных площадках, во время приготовления пищи с использованием открытого огня, в радиусе 10 метров не должны находится легковоспламеняющихся объектов, к примеру сухостойных деревьев и сухой травы.

Помимо этого, при разведении огня на открытом воздухе всегда необходимо держать рядом средства пожаротушения, подытожил Саунин.

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#площадки
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МАГАТЭ сообщило о непредсказуемой ситуации на Запорожской АЭС
Гросси: ситуация на ЗАЭС остается крайне непредсказуемой
26 апреля 2024, 00:59

Фото: istock / AB Photography

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал ситуацию на Запорожской атомной электростанции крайне непредсказуемой. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
«Мы не получали сообщений о новых атаках беспилотников после инцидента, произошедшего неделю назад, что не может не радовать. Однако по опыту мы знаем, что ситуация может резко измениться в худшую сторону в любую минуту. Она остается крайне непредсказуемой», — заявил Гросси.
18 апреля ВСУ снова атаковали уникальный тренажерный центр ЗАЭС при помощи беспилотника. В результате удара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Токмаке при ударе ВСУ по жилому дому погибли люди. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#беспилотник
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Шохин рассказал о закрытой встрече Путина с бизнесом
Шохин: на закрытой встрече Путина с бизнесменами обсудили практические вопросы
26 апреля 2024, 00:35

Фото: сайт Кремля

В ходе закрытой встречи президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса обсуждались конкретные и практические вопросы. Об том рассказал председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, сообщает РИА Новости.
«Конкретика получилась, были подняты вполне практические и конкретные вопросы. Не просто идеологические о том, что хорошо бы, чтобы налоги были стабильные и предсказуемые. Говорили о конкретных механизмах, инструментах. И в части стремления владения компаниями, так называемой редомицеляции и деофшоризации», — рассказал Шохин.
Помимо этого, косвенно была затронута тема, связанная с деприватизацией, добавил председатель РСПП.

Ранее российский лидер заявил, что угроза инфляции в России сохраняется, но судя по объективным тенденциям, которые складываются в экономике, снижение ключевой ставки Центрального Банка должно произойти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#налоги
#новости
#рф
#владимир путин
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В Московской области дали старт мотосезону
25 апреля 2024, 23:41

Фото: istockphoto / Eugene Nekrasov

В Подмосковье дали старт мотосезону–2024 2024 «Мы вместе за безопасность дорожного движения». Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
начало сезона езды на мотоциклах открыли глава Госавтоинспекции Подмосковья генерал–майор полиции Виктор Кузнецов и лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов.

«Даже опытному мотоциклисту нужно время, чтобы восстановить навыки перед выездом на дорогу. Обязательно надевайте защитную экипировку, чем ярче защитные элементы, тем вы заметнее в любое время суток. Для безопасного движения держите дистанцию и двигайтесь за автомобилями чуть в стороне, чтобы водитель видел вас или свет фар в зеркале заднего вида», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что в Минтрансе также напомнили водителям автомобилей о правилах безопасности на дорогах и правильной ориентировки по зеркалам.

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#подмосковье
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Путин поручил сократить время пути от Москвы до курортов Черноморья
Путин поручил сократить путь на поезде из Москвы к Черному морю до 16 часов
25 апреля 2024, 23:39

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил сократить время пути от Москвы до курортов Черноморья на поезде, об этом сказано на официальном сайте Кремля.
На сайте пишут, что глава государства поручил правительству заняться вопросом сокращения времени пути пассажирского ж/д транспорта в пути следования от Москвы до курортов Черноморского побережья России до 16 часов.

Российский лидер также поручил проанализировать возможность разделения пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок из регионов Центрального федерального округа до азовских и черноморских портов.

Доклад о проделанной работе необходимо предоставить до 15 июня, ответственным назначили российского премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее Путин рассказал о росте мощности Байкало-Амурской магистрали за последние 12 лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#железная дорога
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Глава подмосковного Главгосстройнадзора Гарибян ответил на вопросы студентов на выставке «Россия»
25 апреля 2024, 22:58

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Министр по государственному надзору в строительстве Московской области Артур Гарибян выступил в деловой программе Дня открытых дверей Национального исследовательского Московского государственного строительного университета на Международной выставки-форуме «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Гарибян стал почётным гостем встречи «Диалог без галстуков». Он ответил на вопросы студентов и абитуриентов главного строительного вуза страны, поделился личным опытом и назвал важные, по его мнению, качества, которые пригодятся молодым людям для развития карьеры», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Подмосковный Главгосстройнадзор и МГСУ – давние партнёры. В феврале 2019 года они подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках более 100 студентов прошли практику в одном из самых цифровизированных надзорных ведомств Московской области.

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Специалисты Главгосстройнадзора также участвуют в учебном процессе вуза, курируют лучших студентов и выступают в университете с лекциями.

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Подмосковный Центр занятости представит на выставке «Россия» молодёжную программу
25 апреля 2024, 22:45

Фото: пресс-служб Минсоцразвития МО

Московская область представит в пятницу программу Центра занятости населения, посвящённую трудоустройству и обучению молодёжи. Презентация пройдёт на площадке Минтруда страны на Международной выставке-форуме «Россия», рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Посетителей ждёт много полезной информации о возможностях карьерного и личностного роста, которые предлагают ведущие работодатели и образовательные учреждения Подмосковья. Также пройдут мастер-классы от Центра занятости населения, викторины с призами для самых эрудированных и активных участников», – говорится в сообщении.
В числе участников программы - Центр занятости населения Московской области, РКК «Энергия» им. С. П. Королёва», Московское речное пароходство, Российские студенческие отряды, ООО «Ратеп-инновация», Московский политехнический университет, Московский экономический институт, НПО «АСТА» и другие.

Они расскажут о своей деятельности, образовательных программах и доступных для молодёжи вакансиях, в том числе о вариантах временного трудоустройство на период летних каникул.

Программа состоится 26 апреля с 14:45 до 17:00 в павильоне ВДНХ «С1».

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