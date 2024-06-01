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Украинцы заявили, что размер взятки за выезд из страны за границу увеличился в десять раз менее чем за два года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, которому граждане Украины передали жалобы.
Один из украинцев, покинувших территорию страны, сообщил, что сумма взяток достигла 17-2- тысяч долларов.
Мужчина рассказал, что покинул страну по маршруту Запорожье-Мелитополь-Крым-Москва-Прибалтика-Польша-Германия.
Другой мужчина сообщил, как он собирается покинуть страну в направлении Молдавии.
Ранее в пророссийском подполье заявили , что около входа в церкви и здания религиозных организаций начали дежурить украинские военкомы в поисках мужчин призывного возраста.
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«Я ещё успел за две тысячи», – добавил он.
Мужчина рассказал, что покинул страну по маршруту Запорожье-Мелитополь-Крым-Москва-Прибалтика-Польша-Германия.
«Когда я выезжал, то деньги отдавались частями по мере продвижения. Всю дорогу меня вели кураторы. Давали четкие инструкции, что, как, куда и кому. Даже номера машин и имена водителей», – сообщил украинец.
Другой мужчина сообщил, как он собирается покинуть страну в направлении Молдавии.
«Есть вариант за 8 или 10 тысяч долларов выехать за границу. "Перевозчик" забирает клиента прямо из дому и увозит за границу», – пояснил он.
Ранее в пророссийском подполье заявили , что около входа в церкви и здания религиозных организаций начали дежурить украинские военкомы в поисках мужчин призывного возраста.
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Александр Климов