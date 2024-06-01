В Винницкой области сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры

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На объекте критической инфраструктуры в Винницкой области Украины возник пожар, сообщил глава областной администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале.
По его словам, пожар начался в результате удара российского дрона. Пострадавшие отсутствуют.
Глава призвал жителей оставаться в убежищах до тех пор, пока режим воздушной угрозы не будет снят.
Ранее, 1 июня, сообщалось, что вслед за Киевом взрывы прозвучали в Виннице.
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В Киеве и Виннице раздались взрывы
Глава призвал жителей оставаться в убежищах до тех пор, пока режим воздушной угрозы не будет снят.
Ранее, 1 июня, сообщалось, что вслед за Киевом взрывы прозвучали в Виннице.
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В Киеве и Виннице раздались взрывы
Александр Климов