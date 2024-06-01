В ЛНР рассказали об участках фронта с самыми активными боями

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Военный эксперт и подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о самых активных боях фронта. В разговоре с ТАСС он отметил, что боевые действия нарастают во всех регионах, начиная с Харькова и заканчивая оккупированными Киевом территориями Донецкой Народной Республики (ДНР).
«Самые жаркие бои проходили у нас в районе Синьковки – это если мы берем север Луганской народной республики. Чуть ниже, в районе Стельмаховки, до сих пор продолжаются очень серьезные боестолкновения. Еще ниже, южнее – это Макеевка, Невский. В районе Невского сейчас тоже идут довольно-таки серьезные бои», – рассказал эксперт.
По словам Марочко, боевые действия в районе Часов Яра в ДНР не утихают последние две недели. Он добавил, что интенсивность боевых действий там весьма высока. Однако, по словам собеседника агентства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добились значительных успехов.
Ранее Марочко заявил, что попытки наступления украинских войск на Часов Яр провалились. Он утверждает, что российские военные продолжают добиваться успеха на этом направлении.
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Александр Климов