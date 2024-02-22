«Украинцы проиграют»: В США призывают Украину к мирным переговорам

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Украина может потерять еще больше территорий, если не вернется за стол мирных переговоров с Россией. Так считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Украинцы проиграют. Единственный вопрос, который возникает: сколько территорий они потеряют, сколько людей погибнут? Есть вероятность, что русские после успеха в Авдеевке продолжат наступать и освободят еще больше территорий», — отметил Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
Он добавил, что западная помощь не поможет Украине победить Россию на поле боя. А российская армия, по его словам, перехватила инициативу по все линии боевого соприкосновения. Таким образом, профессор делает вывод, что украинским властям необходимо задуматься о проведении мирных переговоров с Россией и заключить сделку.
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