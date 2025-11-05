Обломки БПЛА упали на жилые дома в Орле
Губернатор Клычков: обломки БПЛА упали на частные дома в Орле
Беспилотники ВСУ попытались атаковать Орел. О последствиях в своем Телеграм-канале рассказал губернатор региона Андрей Клычков.
По его словам, все воздушные цели уничтожены и перехвачены силами противовоздушной обороны. В результате падения обломков БПЛА повреждения получили несколько частных домов и хозяйственная постройка. Сведения о пострадавших уточняются.
«На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — добавил Клычков.
Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал об атаке беспилотников на энергетическую инфраструктуру. В скором времени начнется ликвидации последствий удара.