В Чехии вдвое вырос приток беженцев с Украины
В Чехии число украинских беженцев выросло более чем в два раза. Об этом информирует новостной портал Novinky.
Сообщается, что до сентября чешские власти еженедельно предоставляли защиту в среднем 1,5 тысячам украинцев. В сентябре и начале октября этот показатель достиг в среднем 3,1 тысячи человек в неделю.
Рост связан с решением Киева от 28 августа, которое разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Всего в сентябре статус временной защиты в Чехии получили 13,5 тысяч украинцев. Эта цифра стала рекордной. Программа временной защиты для граждан Украины в странах ЕС продолжит действовать до марта 2027 года.
Ранее экс-министр энергетики Украины Ольга Буславец спрогнозировала тяжёлую зиму в стране.
Читайте также: