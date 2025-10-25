В Чехии вдвое вырос приток беженцев с Украины

25 октября 2025, 21:21

Приток украинцев в Чехию достиг рекорда после решения Киева о выезде мужчин

Фото: Istock/Derek Brumby

В Чехии число украинских беженцев выросло более чем в два раза. Об этом информирует новостной портал Novinky.