Украинцы сбрасывают СВУ с БПЛА и маскируют их под обычные предметы

Армия России ворвалась в село Весёлое в Запорожской области и смогла выбить ВСУ из центра населенного пункта, также к своему логическому завершению подходят бои за Красногоровку в ДНР, тем временем противник перебросил несколько бригад, созданных из мобилизованных и бывших заключенных, в Часов Яр.