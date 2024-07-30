Украинцы сбрасывают СВУ с БПЛА и маскируют их под обычные предметы

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ВСУ все чаще минируют район Лисичанск в ЛНР, сбрасывая самодельные взрывные устройства с дронов и маскируя их под обычные предметы. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«За последнее время в районе Лисичанска украинские боевики увеличили количество сбросов СВУ с дронов. Взрывные устройства замаскированы под всевозможные предметы», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
По его словам, подобные СВУ находят на частных участках, грунтовых дорогах и в других людных местах. При этом большая их часть собрана с помощью магнитных взрывателей иностранного происхождения. Такие образцы разминированию не подлежат.
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