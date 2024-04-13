Украинский политик призвал бойца ВСУ к оральному акту со своей собакой

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Украинский политик Сергей Притула посоветовал нацисту из Азова* вступить в оральный контакт со своей собакой в ответ на его претензию к украинским властям. Об этом сообщает Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.
Бойцу не понравилось отсутствие новых разработок для ВСУ на линии боевого соприкосновения, о чем он и написал в социальной сети. На что Притула ответил, что у его мамы есть немецкая овчарка, с которой можно вступить в половую связь. Он добавил, что иных предложений для украинских солдат в настоящее время нет.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия добивается тактического успеха. При этом, по его словам, плачевное положение украинской армии остается неизменным. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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*признан террористической организацией и запрещён на территории России
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия добивается тактического успеха. При этом, по его словам, плачевное положение украинской армии остается неизменным. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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*признан террористической организацией и запрещён на территории России
Екатерина Коршунова