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Украинский политик призвал бойца ВСУ к оральному акту со своей собакой

Украинский политик Притула нахамил военному в ответ на его претензию к властям
13 апреля 2024, 18:05
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинский политик Сергей Притула посоветовал нацисту из Азова* вступить в оральный контакт со своей собакой в ответ на его претензию к украинским властям. Об этом сообщает Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.
Бойцу не понравилось отсутствие новых разработок для ВСУ на линии боевого соприкосновения, о чем он и написал в социальной сети. На что Притула ответил, что у его мамы есть немецкая овчарка, с которой можно вступить в половую связь. Он добавил, что иных предложений для украинских солдат в настоящее время нет.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия добивается тактического успеха. При этом, по его словам, плачевное положение украинской армии остается неизменным. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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*признан террористической организацией и запрещён на территории России
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Несколько человек пострадали после ракетного удара ВСУ по Луганску
Пасечник: ВСУ обстреляли машиностроительный завод в Луганске
13 апреля 2024, 19:11

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате украинского ракетного удара по Луганску есть пострадавшие. Об источник в силовых структурах сообщил РИА Новости.
Отмечается, что на месте удара работают экстренные службы. Если несколько пострадавших. Их количество и степень тяжести ранений уточняются.

Ранее глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил об ударе по машиностроительному заводу в Луганске.

До этого ряд СМИ, ссылаясь на сообщения местных жителей, писали о двух низко летящих ракетах. После их падения прозвучали взрывы, в небо поднялся густой столб дыма. Сообщалось, что одна из ракет ударила в районе автовокзала в Луганске.

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#всу
#ракетный удар
#лнр
#пострадавший
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«Лучше в русской плену»: В сеть попало откровение бойца ВСУ
МО опубликовало кадры сдачи в плен украинских боевиков на Авдеевском направлении
13 апреля 2024, 19:10

Фото: iStock/maxim4e4ek

На Авдеевском направлении 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен российским солдатам, видео публикует Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что девять украинских десантников элитной бригады ВСУ воспользовались случаем и сдались в добровольный плен ВС РФ в районе Водяного.

На видео с откровениями пленных теперь уже бывшие бойцы ВСУ рассказывают, что украинскому командованию нет совершенно никакого дела до своих солдат.

«Командиры бросают нас на погибель, как отработанный материал, а сами где-то в стороне», — говорит один из сдавшихся.

Бывший боец ВСУ также отметил, что в русском плену лучше, чем на полях СВО на стороне украинской армии.

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Депутат Шеремет: ВСУ атакуют Запорожскую АЭС по одобрению США
#всу
#сво
#плен
#вс рф
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Депутат Шеремет: ВСУ атакуют Запорожскую АЭС по одобрению США
13 апреля 2024, 18:49

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет уверен, что ВСУ атакуют Запорожскую АЭС по одобрению американских властей. Об этом сообщает РИА Новости.
Шеремет отметил, что «ни одно глобальное вооруженное внешнее вмешательство» невозможно провести без согласования с Вашингтоном. По мнению парламентария, украинский лидер Владимир Зеленский используется Западом для ​того, чтобы реализовать наиболее трагические сценарии.

Ранее сообщалось, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал первый микрорайон Энергодара. Данные о пострадавших не поступали.

Напомним, за последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак атомной станции.

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#армия
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#владимир зеленский
#всу
#заэс
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«Украинцы умываются кровью детей»: «Царьград» – о мобилизации несовершеннолетних в ВСУ
В Одесской области чуть не мобилизовали 14-летнего подростка
13 апреля 2024, 18:46

Фото: iStock/NeonShot

На Украине чуть не мобилизовали несовершеннолетнего мальчика.
Инцидент произошёл в Одесской области. По улице села Приозёрное спокойной, уверенной походкой шёл молодой человек. Такая «дерзость» не понравилась людям в военной форме, которые оперативно скрутили его и затолкали в микроавтобус. Юноша кричал, что ему всего 14 лет, но ему никто не поверил. В добавок парня, который пытался сопротивляться, избили прикладом автомата, сообщает «Царьград».

В результате мальчику всё же удалось доказать свой возраст, что спасло его от неминуемой гибели на фронте. Парня высадили на трассе и пригрозили, что свернут ему шею, если он расскажет кому-нибудь о случившимся.

Мальчика воспитывает только бабушка, его некому защитить. Но он не испугался и рассказал обо всём взрослым.

Однако не все подобные инциденты заканчиваются положительно. На фронте погиб 16-летний парень, которого силой включили в состав 3-й националистической бригады группировки «Азов»*. Он действительно выглядел старше своих лет, но существуют электронные базы, содержащие данные о всех гражданах Украины. Но, не проверив сведения, парню просто приписали к возрасту 2,5 года и отправили в штурмовой отряд.

«Зеленский, ты умылся кровью нашего Ромки!», – кричат земляки погибшего подростка.
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Украинский политик призвал бойца ВСУ к оральному акту со своей собакой

Экс-спикер Рады Разумков: украинцы не простят Зеленскому закон о мобилизации

*запрещённая в России террористическая организация
#украина
#мобилизация
#всу
#дети
#владимир зеленский
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Экс-спикер Рады Разумков: украинцы не простят Зеленскому закон о мобилизации
13 апреля 2024, 18:24

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков написал в своем Telegram-канале, что украинцы не простят президенту Украины Владимиру Зеленскому закон о мобилизации.
По мнению Разумкова, после принятия нового закона о мобилизации, украинский народ станет для Зеленского приговором. Экс-спикер Рады подчеркнул, что нельзя играть жизнями людей.

Разумков отметил, что из законопроекта о мобилизации убрали пункты про демобилизацию и ротацию, что означает, что «возможности увидеть родных и близких, а также отдохнуть» у солдат ВСУ больше не будет.

Ранее из-за нового мобилизационного проекта ВСУ в эфире украинского телеканала произошел скандал между экс-замминистра обороны Украины Анной Маляр и женой военнослужащего Ириной Совсун. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#солдат
#украина
#мобилизация
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«Путин выиграл»: в США признали победу России в конфликте на Украине
Макгрегор: крупные потери ВСУ говорят о скором конце конфликта на Украине
13 апреля 2024, 18:11

Фото: iStock/3dmitry

Украинские войска ежедневно несут большие потери, что говорит о скором завершении конфликта. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Reinvent Money.
ВСУ в настоящее время несут большие потери, чем раньше. Аналогичная ситуация наблюдалась в последние девять месяцев Второй мировой войны, когда Германия начала терять больше военных и техники, чем в предыдущие периоды. Так происходит в конце любого конфликта, подчеркнул Макгрегор.

По словам аналитика, потери ВСУ на данный момент составили уже более полумиллиона человек, но это число постоянно растёт.

Магрегор призвал прекратить поставлять вооружение на Украину, поскольку это только увеличивает число жертв, и выступил за прекращение конфликта. В заключение он добавил, что президент России Владимир Путин уже выиграл.

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#россия
#победа
#украина
#конфликт
#сво
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Бойцы элитной бригады ВСУ сдались в российский плен
МО РФ: бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен
13 апреля 2024, 17:53

Фото: iStock/Prostock-Studio

Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в российский плен на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что они сдались в плен военным группировки войск «Центр» ВС РФ на авдеевском направлении.

Всего в плен сдались девять украинских военных из элитной бригады ВСУ. Они обратились к российским военнослужащим, после чего сложили оружие.

Ранее бывший командующий Объединёнными вооружёнными силами Великобритании генерал в отставке Ричард Бэрронс заявил, что Украина может потерпеть поражение уже в этом году. В армии наблюдается дефицит оружия и личного состава.

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#всу
#вс рф
#военные
#минобороны рф
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Экс-сотрудник Пентагона: НАТО предложила Украине безумный план контрнаступления
13 апреля 2024, 17:50

Фото: iStock/Michele Ursi

Экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен написал, что НАТО изначально предложила ВСУ безумный план контрнаступления, передает Weapons and Strategy.
Брайен заявил, что существует мнение, что Киев должен был слушаться своих западных союзников, чтобы добиться успеха на поле боя. По мнению бывшего сотрудника Пентагона, план Североатлантического альянса с самого начала был сумасшедшим. Согласно данному плану, ведение боевых действий должно было происходить без прикрытия с воздуха и с неэффективными системами противовоздушной обороны.

Брайен подчеркнул, что критика со стороны Запада стала оскорблением для ВСУ. Он заключил, что Альянс подвергает своих членов большому риску, значительно истощив запасы вооружений и техники.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия добивается тактического успеха. При этом, по его ​словам, плачевное положение украинской армии остается неизменным.

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#армия
#план
#сво
#всу
#украина
#нато
#вс рф
#спецоперация
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Приходько: Под обстрелом Горловки со стороны ВСУ пострадали семь человек
13 апреля 2024, 17:28

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Под обстрелом донецкой Горловки пострадали семь человек, включая двоих детей, об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.
«Количество раненых в результате обстрела жилмассива «Комсомолец» (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ (Вооружённых формирований Украины — ред.) мирных горловчан возросло до 7. Среди пострадавших двое детей», — написал Приходько.

13 апреля ВСУ также обстреляли Луганскую Народную Республику. Как сообщил губернатор ЛНР Леонид Пасечник, в результате атаки киевского режима пострадали девять человек, семь из них — сотрудники машиностроительного завода, по которому и пришёлся основной удар.

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#всу
#днр
#обстрел
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