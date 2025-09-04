На Украине ввели штрафы для таксистов за отказ говорить на украинском
Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская рассказала о введении штрафов для таксистов в размере до 5,1 тысячи гривен (примерно 10 тысяч рублей) за отказ обслуживать пассажиров на украинском языке. Это продолжение политики по ограничению использования русского языка в публичном пространстве.
Инициатива исходит от офиса языкового омбудсмена Ивановской, которая ранее уже призывала к более жестким мерам по ограничению русского языка в публичном пространстве. В частности, Ивановская предлагала заблокировать доступ к российской музыке на популярных стриминговых платформах, работающих на территории Украины.
Данное решение происходит на фоне массового перехода украинцев на использование государственного языка. Согласно опросам, около 75% русскоязычных украинцев полностью или частично перешли на украинский язык после февраля 2022 года. Многие делают это сознательно, считая русский «языком агрессора», как отмечает в интервью Ника Минченко из Луганска.
Языковая политика на Украине уже включает запрет публичного исполнения песен российских исполнителей, а в некоторых городах, таких как Киев и Тернополь, действуют местные ограничения на использование русскоязычного культурного продукта. Однако до настоящего времени санкции за нарушение этих норм были недостаточно четко прописаны.
Читайте также: