На Украине ввели штрафы для таксистов за отказ говорить на украинском

04 сентября 2025, 23:49

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская рассказала о введении штрафов для таксистов в размере до 5,1 тысячи гривен (примерно 10 тысяч рублей) за отказ обслуживать пассажиров на украинском языке. Это продолжение политики по ограничению использования русского языка в публичном пространстве.