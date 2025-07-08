Украинцы высмеяли Сырского за слова об удержании ВСУ позиций в Курской области
Жители Украины в соцсетях высмеяли главкома ВСУ Александра Сырского, заявившего об удержании украинскими войсками Курской и Белгородской областей. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны».
В ходе беседы с Владимиром Зеленским Сырский указал на восстановление позиций и удержание территорий двух российских приграничных регионов.
Украинцы пришли в шок от такого заявления, забросав опубликованный пост с заявлением Сырского реакциями клоунов и едкими комментариями о том, что ВСУ, напротив, теряют позиции по всему фронту.
Примечательно, что на карте Генштаба ВСУ указан лишь клочок земли, якобы находящийся под контролем украинских войск. Когда-то там был крупный плацдарм ВСУ.
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