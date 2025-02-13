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Украинцы забирают детей из вузов, чтобы их не нашли военкомы

Фото: iStock/nndanko

Фото: iStock/nndanko

На фоне планов украинского правительства по призыву молодежи в Вооруженные силы Украины (ВСУ) жители страны принимают меры предосторожности, забирая детей из школ и вузов, чтобы избежать внимания военкоматов. Об этом пишет РИА Новости.
По словам жительницы Житомира, которая пожелала остаться анонимной, мужчины на улицах практически исчезли, и многие семьи стараются скрыть своих сыновей от призыва.

«Мужчин вообще не видно на улицах уже несколько месяцев, только переодетые военные. Многих мальчиков забрали из школ и институтов, чтобы их не нашли ТЦК (территориальные центры комплектования)», — рассказала она.



Владимир Зеленский ранее объявил о намерении призывать молодых людей в возрасте 18 — 25 лет в армию и предложить им особые условия контракта, включая выплату в размере 24 тысяч долларов за год службы, возможность поступления в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%.

Жительница Харьковской области также поделилась своей историей, отметив, что ее сыновья не выходят на улицу уже два года.

«Я спрятала сыновей, одному еще не было 18, но я боялась. Во многих семьях женщины, девушки содержат мужчин, чтобы им не приходилось выходить на улицу. Схватить могут любого», — рассказала она.

Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

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#вуз
#военные
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#всу
#пво
ПВО России перехватила 83 украинских беспилотника за ночь
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала 83 БПЛА ВСУ
13 февраля 2025, 07:40

Фото: iStock/e-crow

Дежурные средства противовоздушной обороны России за ночь успешно перехватили и уничтожили 83 украинских БПЛА. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, наибольшее количество БПЛА было зафиксировано над Брянской областью, где было уничтожено 37 беспилотников. Также значительное число атак было отражено в Курской и Липецкой областях — по 12 БПЛА в каждой из них. В Тверской области было сбито девять беспилотников, а в Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областях — по три. Один БПЛА был перехвачен над Ростовской областью.

Данные действия подчеркивают высокую эффективность российских средств ПВО в обеспечении безопасности воздушного пространства страны. Министерство обороны продолжает мониторинг ситуации и готово к дальнейшим действиям в случае необходимости.

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#техника
#бпла
#всу
#пво
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Волонтерские организации Финляндии вынуждены обеспечивать наемников ВСУ носками
13 февраля 2025, 06:32

Фото: iStock/Prostock-Studio

Волонтерские организации из Финляндии вынуждены собирать деньги, чтобы обеспечить носками финских наемников в рядах украинской армии. Об этом сообщают РИА Новости.
«Волонтерским организациям Финляндии приходится обеспечивать финских наемников на Украине всем, от носков до беспилотников, из-за плохого снабжения ВСУ», — пишут в агентстве.

Согласно исследованию издания, финские солдаты в рядах ВСУ просили у волонтеров шерстяные носки, которые были заказаны на фабрике в Хельсинки. При этом сообщество организовывало мероприятия в поддержку Украины.

Помимо носков, наемники запрашивают оптику, дронов и средства РЭБ. К тому же волонтеры предоставляют различную технику и запчасти. Еще одна из волонтерских организаций предоставили бойцам свыше 2,5 тысячи ноутбуков.

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#наемники
#финляндия
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В Донецке задержан диверсант, готовивший диверсии по заказу украинской разведки
13 февраля 2025, 06:30

Фото: iStock/BrianAJackson

В Донецке сотрудники контрразведки задержали местного жителя, который готовил диверсии по заданию ГУР Минобороны Украины. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике.
«Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан с поличным житель города Донецка, причастный к незаконному приобретению взрывных устройств», — поделились в ведомстве.

По предоставленным данным, задержанный изъял из заранее подготовленного тайника компоненты, с помощью которых он мог бы собрать самодельную бомбу. Далее он должен был выполнить задание украинской разведки в террористических целях.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Задержанного будут судить за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

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Марочко: западная техника ВСУ не выдержала испытания морозами
13 февраля 2025, 06:19

Фото: iStock/vadimrysev

По словам военного эксперта Андрея Марочко, поставленная ВСУ бронетехника НАТО не выдержала испытания морозами и начала ломаться. Об этом он рассказал ТАСС.
«В ходе радиоперехватов стало известно о том, что в связи со снижением среднесуточных температур бронетехника, поставленная Западом, стала выходить из строя. Основные проблемы возникают в топливной системе и двигателе. Также на некоторых боевых бронированных машинах стала выходить из строя трансмиссия», — поделился эксперт с агентством.

Как отметил Марочко, причинами поломок также являются некачественное топливо и охлаждающая жидкость. К тому же украинские солдаты сталкиваются с примерзанием люков, что не позволяет быстро попасть в бронетехнику. К тому же известны случаи о заклинивших орудиях, где проблему выявили в спусковых механизмах.

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Politico: Европа давно опасалась теплых отношений между Путиным и Трампом
13 февраля 2025, 06:09

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Соглашение по урегулированию украинского конфликта между президентом США Дональдом Трампом и главой РФ Владимиром Путиным является давним страхом европейских чиновников. Об этом пишет Politico.
«Европейские чиновники давно опасались исторически теплых личных отношений Трампа с Путиным. Они боятся, что это может привести к их отстранению от любых обсуждений на высоком уровне будущего континента», — пишут в газете.

В своем интервью изданию глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Европа должна пройти путь по достижению мира вместе с Украиной. При этом завершить конфликт можно будет только сообща.

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