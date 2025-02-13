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На фоне планов украинского правительства по призыву молодежи в Вооруженные силы Украины (ВСУ) жители страны принимают меры предосторожности, забирая детей из школ и вузов, чтобы избежать внимания военкоматов. Об этом пишет РИА Новости.
По словам жительницы Житомира, которая пожелала остаться анонимной, мужчины на улицах практически исчезли, и многие семьи стараются скрыть своих сыновей от призыва.
Владимир Зеленский ранее объявил о намерении призывать молодых людей в возрасте 18 — 25 лет в армию и предложить им особые условия контракта, включая выплату в размере 24 тысяч долларов за год службы, возможность поступления в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%.
Жительница Харьковской области также поделилась своей историей, отметив, что ее сыновья не выходят на улицу уже два года.
Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.
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«Мужчин вообще не видно на улицах уже несколько месяцев, только переодетые военные. Многих мальчиков забрали из школ и институтов, чтобы их не нашли ТЦК (территориальные центры комплектования)», — рассказала она.
Владимир Зеленский ранее объявил о намерении призывать молодых людей в возрасте 18 — 25 лет в армию и предложить им особые условия контракта, включая выплату в размере 24 тысяч долларов за год службы, возможность поступления в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%.
Жительница Харьковской области также поделилась своей историей, отметив, что ее сыновья не выходят на улицу уже два года.
«Я спрятала сыновей, одному еще не было 18, но я боялась. Во многих семьях женщины, девушки содержат мужчин, чтобы им не приходилось выходить на улицу. Схватить могут любого», — рассказала она.
Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.
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Дарья Осипова