Украину назвали крупнейшим в истории минным полем

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Управляющий программой по разминированию Организации Объединенных Наций (ООН) на Украине Пол Хеслоп отметил, что Россия превратила зону спецоперации в республике в одно из крупнейших минных полей в истории, пишет The Times.
«Я провел 30 лет работы в области разминирования по всему миру, от Афганистана до Сомали, но чувствую, что все предыдущие опыты были всего лишь подготовкой», — подчеркнул Хеслоп.Читайте также:
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