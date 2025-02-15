Вучич оценил возможность приезда Трампа в Москву на 80-летие Победы

Дональд Трамп (Фото: Whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп может посетить Москву на 80-летие Победы при урегулировании украинского конфликта. Такое предположение высказал сербский лидер Александр Вучич. Его цитирует «Вечерне новости».
«Идут большие перемены. Мы следим за происходящим — усложняются вещи (вопросы — прим. ред.) между США и Россией с одной и Украины и Европы с другой стороны. Если будет заключен мир до Пасхи (20 апреля — прим. ред.), это было бы лучше всего для всех. Я подтвердил, что еду в Москву 9 мая, тогда бы на Красной площади мог бы оказаться и Трамп», — сказал Вучич.Перед этим спецпосланник Трампа по вопросам украинского конфликта Кит Келлог высказался о переговорах. Он оценил возможность участия в них Европы.
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