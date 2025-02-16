Украину покидают школьники перед своим 18-летием на фоне закона о запрете на выезд из страны совершеннолетним

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Школьники начали массового покидать Украину перед своим 18-летием на фоне закона о запрете на выезд из страны совершеннолетним. Об этом пишут украинские СМИ.
Как сообщают в публикации, в украинских школах практически не осталось мальчиков. Несовершеннолетние массово эмигрируют на фоне действующего в стране закона о запрете на выезд из Украины по достижению 18 лет.
Как правило, молодые люди покидают страну в 16-17 лет. Так один из учащихся школы в Киеве оказался единственным мальчиком классе. Все остальные уехали из страны. Подобная информация появлялась в СМИ и раньше. Указывалось, что родители остаются в Украине, но своих детей они отправляют за рубеж. Предварительно, таким образом подростков хотят уберечь от будущей мобилизации.
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Как правило, молодые люди покидают страну в 16-17 лет. Так один из учащихся школы в Киеве оказался единственным мальчиком классе. Все остальные уехали из страны. Подобная информация появлялась в СМИ и раньше. Указывалось, что родители остаются в Украине, но своих детей они отправляют за рубеж. Предварительно, таким образом подростков хотят уберечь от будущей мобилизации.
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Иван Мусатов