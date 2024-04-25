Украину предупредили о возможном продвижении ВС РФ на запад

Фото: iStock/Anna_Anikina
Российские войска направятся на запад Украины, если удержат Очередино в ДНР. Такой возможный план действий ВС РФ представил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
Он отметил, что удерживание населённого пункта будет большим успехом для российских войск, поскольку это откроет им возможность продвинуться дальше, в сторону западной границы Украины.
По словам журналиста, при таком раскладе событий целями российских войск могут стать Покровск, Константиновка, Краматорск и Славянск.
Ранее стало известно, что несколько бригад ВСУ отказались выполнять приказ командования об обороне Очередино в ДНР. Военные оставили свои позиции и сбежали.
Читайте также:
В США указали на признаки паники в действиях ВСУ на авдеевском направлении
Минобороны: ВСУ при бегстве из Ласточкино минировали дома, детсады и школы
США тайно прислали Украине более 100 ракет ATACMS, которыми ВСУ атаковали аэродром в Крыму
По словам журналиста, при таком раскладе событий целями российских войск могут стать Покровск, Константиновка, Краматорск и Славянск.
Ранее стало известно, что несколько бригад ВСУ отказались выполнять приказ командования об обороне Очередино в ДНР. Военные оставили свои позиции и сбежали.
Читайте также:
В США указали на признаки паники в действиях ВСУ на авдеевском направлении
Минобороны: ВСУ при бегстве из Ласточкино минировали дома, детсады и школы
США тайно прислали Украине более 100 ракет ATACMS, которыми ВСУ атаковали аэродром в Крыму
Анастасия Чинкова