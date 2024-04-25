Минобороны: ВСУ при бегстве из Ласточкино минировали дома, детсады и школы

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Вооруженные силы Украины при отступлении из посёлка Ласточкино на Авдеевском направлении бросали натовскую технику, минируя дома, школы и детские сады. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«Понеся большие потери в личном составе и военной технике, националисты в спешке бросили свои позиции и отошли, оставив вооружение и боеприпасы в том числе иностранного производства. <…> При отступлении ВСУ минировали дороги, дома, детские сады и школы», — рассказали в ведомстве.Минобороны отмечает, что в населенном пункте не осталось ни одного целого здания, а посреди улиц стоят остовы изрешеченных военных машин и бронетехники противника.
Помимо этого, ведомство сообщило о «никчемности и непроходимости» американских бронетранспортеров М113, которые застревали и тонули в грязи.
«Экипажи бросали технику прямо на поле боя и, даже не пытаясь ее эвакуировать, трусливо бежали с передовой», — отметили в МО.Ранее разведчик назвал количество убитых и раненых на Украине французских наемников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак