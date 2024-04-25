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Минобороны: ВСУ при бегстве из Ласточкино минировали дома, детсады и школы

25 апреля 2024, 05:52
Фото: istock / Jakub Laichter

Фото: istock / Jakub Laichter

Вооруженные силы Украины при отступлении из посёлка Ласточкино на Авдеевском направлении бросали натовскую технику, минируя дома, школы и детские сады. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«Понеся большие потери в личном составе и военной технике, националисты в спешке бросили свои позиции и отошли, оставив вооружение и боеприпасы в том числе иностранного производства. <…> При отступлении ВСУ минировали дороги, дома, детские сады и школы», — рассказали в ведомстве.
Минобороны отмечает, что в населенном пункте не осталось ни одного целого здания, а посреди улиц стоят остовы изрешеченных военных машин и бронетехники противника.



Помимо этого, ведомство сообщило о «никчемности и непроходимости» американских бронетранспортеров М113, которые застревали и тонули в грязи.

«Экипажи бросали технику прямо на поле боя и, даже не пытаясь ее эвакуировать, трусливо бежали с передовой», — отметили в МО.
Ранее разведчик назвал количество убитых и раненых на Украине французских наемников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мо
#детские сады
#боеприпасы
#всу
#минобороны
Разведчик назвал количество убитых и раненых на Украине французских наемников
Чинкуини: не меньше 75 наемников из Франции погибли, ранены или покинули Украину
25 апреля 2024, 03:37

Фото: istock / e-crow

Как минимум 75 наемников из Франции на Украине погибли, были ранены или вернулись на родину с начала специальной военной операции. Об этом сообщил экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини в беседе с РИА Новости. Чинкуини занимается поиском сведений о французах, участвующих в боях на стороне ВСУ.
«Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами, что уже может многое нам рассказать», — отметил собеседник издания.
Как утверждает разведчик, в этот список также вошли двое мужчин, которых французские власти называют «волонтерами». Он добавил, что располагает данным и о других наемниках, которые сражаются на Украине.

Ранее вдова погибшего колумбийского наёмника дала совет желающим воевать за ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#операции
#новости
#всу
#наемники
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Объявили предателями: На Украине забили тревогу из-за решения Кулебы
Страна.ua: Кулеба назвал предателями проживающих за границей военнообязанных
25 апреля 2024, 02:05

Фото: istock / FTiare

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал предателями всех военнообязанных, кто проживает за границей. Об этом пишет Страна.ua.
«Показателен в этом плане комментарий главы МИД Дмитрия Кулебы, в котором он фактически назвал предателями всех военнообязанных украинцев, находящихся за границей», — сказано в публикации.
Стоит отметить, что решение МИД Украины прекратить оказывать консульские услуги военнообязанным до вступления в силу закона об ужесточении мобилизации носит не только практический, но и символический характер.

Таким образом Киев пытается показать, что все, что касается мобилизации, будет проходить крайне жестко, обратил внимание автор материала. В публикации также задаются вопросом, какой от этого будет практический эффект и какова цель властей.

«Чтоб эти люди бросили все и поехали оформлять военные билеты в Украину <…>, понимая, что обратно их не выпустят? Или вызвать у этих людей ощущение, что их страна от них отказалась, а значит, нужно искать себе новую родину?», — поинтересовался автор статьи.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#военные
#мид
#услуги
#министр
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#люди
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В Госдуму внесли законопроект о досрочном увольнении многодетных мобилизованных
24 апреля 2024, 21:40

Фото: iStock/dimid_86

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий досрочно увольнять с военной службы мобилизованных, семьям которых присвоен статус многодетных. Копия документа опубликована в думской базе данных.
В случае принятия законопроекта, изменения будут внесены в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Отмечается, что мобилизованный военный будет досрочно уволен со службы, если его семье присвоят статус многодетной в течение года со дня призыва.

Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев оценил инициативу Киева об обмене военнопленными по формуле «всех на всех». По его словам, обмен не получится равным, поскольку в российском плену находится больше украинских военных, чем российских на Украине.

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#госдума
#законопроект
#мобилизация
#многодетная семья
#увольнение
#военные
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«Скоро падет»: в Киеве опасаются действий российской армии
Стариков: закрепление ВС РФ в Очеретино означает, что он скоро падет
24 апреля 2024, 21:34

Фото: iStock/Diy13

В Киеве боятся падения села Очеретино, пишет РИА Новости.
Об этом полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил политологу Вадиму Карасеву. По его словам, опираясь на прошлый опыт, если ВС РФ закрепляются в каком-либо населенном пункте, то он переходит под их полный контроль.

Он добавил, что если ВС РФ повторят стремительное продвижение еще раз, то есть вероятность полного обрушения фронта. Закрепление российской армии в Очеретино означает, что посёлок скоро падет.

В понедельник глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские боевики сбежали из села Очеретино, расположенного в ДНР.

Рогов добавил, что российские военнослужащие зашли в Очеретино и подняли в центре населенного пункта флаги России.

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#вс рф
#киев
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В Пентагоне подтвердили тайную передачу ракет ATACMS Украине
24 апреля 2024, 21:24

Фото: iStock/Petrovich9

США тайно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS для использования «в пределах суверенной украинской территории». Об этом РИА Новости заявили в Пентагоне.
Россия ещё с прошлого года говорит о применении украинской армией ракет ATACMS. Однако в этот раз поставки содержат модификацию таких ракет с радиусом поражения 300 километров, которые передаются Киеву впервые.

Представитель ведомства в беседе с агентством подтвердил передачу вооружения. По его словам, президент США Джо Байден в феврале отдал распоряжение команде по нацбезопасности направить ракеты. Данный приказ был отдан тайно.

В марте США анонсировали новый военный пакет помощи, который был доставлен на Украину в апреле. В нём как раз и были переданы данные ракеты.

В Пентагоне подчеркнули, что данные о поставках скрывались по просьбе Киева.

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Украина атакует Россию тайно переданными ей США ракетами ATACMS
Politico: Киев уже дважды использовал ракеты ATACMS, переданные ей в марте
24 апреля 2024, 20:19

Фото: iStock/bpawesome

Украина уже дважды атаковала Россию тайно переданными ей США оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
Об этом сообщает издание Politico. Штаты тайно передали Киеву дальнобойные ракеты впервые за два года войны.

ATACMS входят в номенклатуру боеприпасов HIMARS, которые регулярно передаются ВСУ.

Америка сняла возражения против поставок ATACMS летом прошлого года. Однако до сих пор об их отправке в Киев информации из Вашингтона не поступало.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ракеты ATACMS, поставляемые Украине, не окажут коренного влияния на ход специальной военной операции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#всу
#ракета
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Подполковник из Тюмени уклонился от службы на СВО и получил три года колонии
24 апреля 2024, 19:54

Фото: iStock/OlFedv

В Тюменской области подполковник внутренней службы УФСИН уклонился от мобилизации и получил тюремный срок. Об этом сообщает «72.ru».
Отмечается, что мужчину мобилизовали как лейтенанта запаса несколько лет назад в октябре, однако он не явился в войсковую часть ДНР. В октябре прошлого года сотрудники военкомата начали его розыск.

Сибиряк сам явился в военкомат, где ему вновь сказали ехать в зону проведения спецоперации, но он этого не сделал. В этот же период он обращался за медицинской помощью.

Медики рекомендовали мужчине амбулаторное лечение, что не препятствовало военной службе, но он остался дома с семьей. После чего суд признал мужчину виновным по статье о неявке в срок на службу без уважительных причин. Ему грозит три года тюремного заключения.

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#спецоперация
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Дуров: Telegram банит аккаунты, которые собирают координаты для нанесения ударов
24 апреля 2024, 19:40

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Администрация Telegram продолжает блокировать аккаунты и ботов, которые занимаются сбором координат для «нанесения ударов», написал в своем блоге сооснователь компании Павел Дуров.
Дуров отметил, что администрация мессенджера не желает того, чтобы Telegram становился «инструментом насилия». Сооснователь Telegram не уточнил, о каких именно ударах идет речь, однако призвал пользователей уведомлять соцсеть о вредоносных источниках информации.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, единоросс Антон Горелкин заявил, что разработчикам Telegram на фоне роста «интереса преступников» к мессенджеру необходимо ввести инструменты, которые позволяли бы фильтровать сообщения пользователей.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планов блокировать Telegram на территории РФ в настоящее время нет.

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Впервые опубликовано видео военкора Филатова о боях за Авдеевку
24 апреля 2024, 19:35

Фото: iStock/zabelin

В рамках цикла репортажей военкора Андрея Филатова опубликовано ранее недоступное видео боёв за Авдеевку.
На кадрах военные из отряда «Шторм» 114-й бригады ВС РФ ведут бои с украинскими войсками днём и ночью.

Российские бойцы между штурмами тщательно изолировали поле боя, во избежание рисков для личного состава сбрасывали на украинские позиции гранаты с беспилотников.

Артиллерию ВС РФ использовали по пункту временно дислокации ВСУ на авдеевских дачах. А по пехоте ВСУ наносились удары дронами-камикадзе.

Опубликованное RT видео снято в конце 2023 года. Ранее эти кадры не публиковались из-за оперативной ситуации на фронте.

Напомним, что российские войска полностью взяли Авдеевку 20 февраля этого года. Осуществить взятие удалось с минимальными потерями.

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#спецоперация
#вс рф
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