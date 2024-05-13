Украину удивил отказ Запада считать себя стороной конфликта с РФ

Фото: iStock/Silent_GOS
Нежелание Запада считать себя стороной конфликта с Россией странно.
Такое мнение высказал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в социальной сети X. Так он прокомментировал действия глав стран коалиции по военной помощи Киеву «Рамштайн».
По его словам, заявления об отсутствии их прямого военного конфликта с РФ являются странными. Лучше признать очевидное и, как следствие, принять действенные превентивные меры против России, подчеркнул он.
Ранее Подоляк заявил, что Киев хочет принять «формулу мира» Зеленского во время международного саммита в Швейцарии.
Читайте также:
Канцлер ФРГ Шольц: украинские беженцы в Германии должны активнее работать
Кадыров опубликовал видео с телами солдат ВСУ после атаки «Ахмата»
Немецкий генерал сделал безумное заявление о российских ракетах
По его словам, заявления об отсутствии их прямого военного конфликта с РФ являются странными. Лучше признать очевидное и, как следствие, принять действенные превентивные меры против России, подчеркнул он.
Ранее Подоляк заявил, что Киев хочет принять «формулу мира» Зеленского во время международного саммита в Швейцарии.
Читайте также:
Канцлер ФРГ Шольц: украинские беженцы в Германии должны активнее работать
Кадыров опубликовал видео с телами солдат ВСУ после атаки «Ахмата»
Немецкий генерал сделал безумное заявление о российских ракетах
Алёна Самарева