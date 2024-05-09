«Укргидроэнерго» заявило о «сокрушительных повреждениях» ГЭС на Украине

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Две гидроэлектростанции (ГЭС) на Украине были выведены из эксплуатации, сообщила крупнейшая гидрогенерирующая компания страны «Укргидроэнерго».
По словам представителей компании, объекты гидроэнергетики получили серьезные повреждения в результате ударов, произошедших утром 8 мая. Названия конкретных ГЭС не уточняются.
Представители компании отметили, что вся система гидрогенерации была серьезно повреждена, и для восстановления разрушенного оборудования потребуются значительные усилия и финансовые ресурсы.
Ранее Министерство обороны России доложило о нанесении ударов по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на атаки со стороны Украины по объектам энергетики в России. Отмечалось, что атаки направлены исключительно на военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру.
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Представители компании отметили, что вся система гидрогенерации была серьезно повреждена, и для восстановления разрушенного оборудования потребуются значительные усилия и финансовые ресурсы.
Ранее Министерство обороны России доложило о нанесении ударов по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на атаки со стороны Украины по объектам энергетики в России. Отмечалось, что атаки направлены исключительно на военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру.
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Артем Кузьмин