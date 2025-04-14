Фото: iStock/Olena_Z
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что недавний удар в Сумах пришелся на скопление военных, мучавших людей в Курской области. Об этом журналист сказала в ходе эфира телеканала «Россия 1».
В своем комментарии Симоньян рассказала, что украинская сторона всегда будет делать подобные провокации с целью затянуть боевые действия. К тому же журналистка упомянула недавнюю статью издания The Times. Тон публикации по мнению Симоньян говорит о намерении Запада дать заднюю в украинском конфликте.
Поводом для слов журналистки стала недавняя информация о 32 погибших в Сумах. К тому же пострадали 84 человека.
Читайте также:
На Украине сообщили о 32 погибших при ударе по Сумам
ВСУ атаковали дронами Херсонскую область, заявил Сальдо
ТАСС: ВСУ убили своего офицера за переговоры с ВС РФ о сдаче в плен
Поводом для слов журналистки стала недавняя информация о 32 погибших в Сумах. К тому же пострадали 84 человека.
Читайте также:
На Украине сообщили о 32 погибших при ударе по Сумам
ВСУ атаковали дронами Херсонскую область, заявил Сальдо
ТАСС: ВСУ убили своего офицера за переговоры с ВС РФ о сдаче в плен
Иван Мусатов