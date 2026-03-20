В 97 лет умер глава УПЦ Киевского патриархата Филарет
Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет умер. Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания.
В сети есть данные, что о госпитализации Филарета в одну из киевских больниц стало известно 9 марта 2026 года. Тогда уточнялось, что его состояние резко ухудшилось. Точная причина смерти в первых сообщениях не называлась, однако ранее поступала информация о тяжелых возрастных осложнениях.
Филарет считался одной из самых заметных и вместе с тем противоречивых фигур в истории современного православия на Украине. В советский период он занимал ключевые посты в Русской православной церкви, был митрополитом Киевским и Галицким, а в 1990 году исполнял обязанности местоблюстителя патриаршего престола.
После распада СССР он стал одним из главных сторонников автокефалии украинской церкви. В 1992 году Русская православная церковь лишила его сана, а в 1997 году предала анафеме. В 2018 году Вселенский патриархат отменил это решение, что открыло путь к созданию Православной церкви Украины. Позднее Филарет вступил в конфликт с ее руководством и объявил о восстановлении Киевского патриархата.
