Умеров объявил о создании роботизированных подразделений ВСУ

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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил о создании роботизированных подразделений в составе бригад ВСУ для выполнения различных задач на поле боя.
«Минобороны запускает проект, позволяющий масштабировать применение беспилотных наземных комплексов в армии. Этот проект основывается на опыте испытаний, проводившихся с лета 2024 года в сотрудничестве с военнослужащими», — написал Умеров в своем Telegram-канале.
По его словам, наземные беспилотники будут использовать как в наступлении, так и в обороне, а также для осуществления логистики, эвакуации раненых, минирования и разминирования. Умеров отметил, что ВСУ уже начали применять их на поле боя, а поставляют роботизированные комплексы в украинскую армию «ведущие отечественные компании».
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