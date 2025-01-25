В Верховной раде призвали министра обороны Украины уйти в отставку

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Депутат Верховной рады Анастасия Радина призвала министра обороны страны Рустема Умерова уйти в отставку на фоне проблем с выполнением оборонных контрактов, которые были заключены ведомством при его шефстве. Об этом парламентарий написала в своих соцсетях.
Она подчеркнула, что Умеров нарушает закон, своими решениями он продлевает невыполнение оружейных контрактов, не может упростить бюрократию согласования контрактов и разрушает доверие страны к Минобороны Украины. К тому же, ведомственный департамент военно-технической политики, по состоянию на ноябрь 2024 года, не выполнил более половины договоров, заключённых ещё в 2022-2023 годах.
В связи с этим, Радина призвала его подать заявление об отставке.
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