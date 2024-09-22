Умеров раскрыл, что Запад пообещал Украине

Западные страны пообещали Киеву выделить деньги на производство на Украине дронов и ракет. Об этом сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров в эфире местного телеканала «Рада». По его словам, украинцам уже дали устное согласие на финансирование.
«В этом году мы разработали ракетную программу, мы ею обменялись с партнерами и ожидаем, сколько они из имеющейся у нас возможности будут поддерживать производство ракет и дронов. Они уже нам дали устное согласие, что будут финансировать это, и в ближайшее время получим финальный письменный ответ», — заявил он.Ранее Умеров признал, что перед любыми боевыми операциями Киев предварительно советуется с Западом, докладывает о целях, силах и средствах, а иногда ждет разрешения.
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