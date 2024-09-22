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Умеров раскрыл, что Запад пообещал Украине

Глава МО Украины Умеров: Запад обещал Киеву оплатить производство дронов и ракет
22 сентября 2024, 00:54

Западные страны пообещали Киеву выделить деньги на производство на Украине дронов и ракет. Об этом сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров в эфире местного телеканала «Рада». По его словам, украинцам уже дали устное согласие на финансирование.


«В этом году мы разработали ракетную программу, мы ею обменялись с партнерами и ожидаем, сколько они из имеющейся у нас возможности будут поддерживать производство ракет и дронов. Они уже нам дали устное согласие, что будут финансировать это, и в ближайшее время получим финальный письменный ответ», — заявил он.
Ранее Умеров признал, что перед любыми боевыми операциями Киев предварительно советуется с Западом, докладывает о целях, силах и средствах, а иногда ждет разрешения.

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Экс-канцлер ФРГ Шредер посоветовал вспомнить историю, кто верит в победу над РФ
22 сентября 2024, 01:07

Фото: iStock/Mesut Dogan

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер посоветовал тем, кто верит в победу над Россией, вспомнить историю, добавив, что РФ нельзя сломить военным путем. Об этом он заявил во время выступления на мероприятии швейцарского издания Weltwoche. По его словам, конфликт придется решать при помощи компромиссов на мирных переговорах.
«Я советую всем, кто в это (победу над Россией — прим.ред.) верит, заглянуть в учебники по истории», — сказал он, упомянув судьбу Наполеона и Гитлера.
Шредер также напомнил, что большинство людей в России поддерживает президента Владимира Путина, зная, что Украина — марионетка в руках Запада, при помощи которой он хочет поставить Россию на колени.
«Именно мы, немцы, в свете истории Второй мировой войны и совершенных во имя Германии преступлений должны действовать осторожно и конструктивно. <…> И эту войну придется завершить посредством переговоров. В любом случае военными средствами ее не решить. Нужны будут компромиссы», — отметил бывший глава Германии.
Шредер в своем выступлении также затронул переговоры в Стамбуле 2022 года, пояснив, что Зеленский не мог свободно принимать решение из-за стоявших за ним «более влиятельных кругов», которые не хотели мира, рассчитывая на ослабление России.

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#зеленский
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#фрг
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Глава Минобороны Украины сознался, что отчитывается Западу об операциях ВСУ
Умеров: Киев регулярно докладывает Западу о планировании боевых операциях ВСУ
22 сентября 2024, 00:22

Киев регулярно докладывает Западу о планировании боевых операций ВСУ, отчитывается об их выполнении, а также ждет разрешения. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умер в эфире украинского телеканала «Рада». По его словам, военное руководство рассказывает западным странам о целях своих атак, используемых силах и средствах.
«Когда мы поясняем свой план наступления, контрнаступления или оборонные операции, мы всегда поясняем цели, какими силами и средствами мы будем это делать, чтобы наши партнеры были в курсе этого. Это операционный вопрос, который мы подняли на стратегический уровень», — заявил он.
Умеров также добавил, что Украина находится в зависимом положении от решений Запада об использовании оружия, которое ей поставляют.
«Если надо получить парламентское соглашение или министерства обороны, это их внутренний вопрос, ждем, пока дадут разрешение», — отметил украинский министр обороны.
Ранее Зеленский признал, что Киев все еще не получил ни от США, ни от Великобритании разрешение на снятие запрета в использовании западных ракет большой дальности для ударов вглубь России.

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#всу
#зеленский
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Подполье сообщило об ударе по военным складам с дальнобойными ракетами под Полтавой
Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по военным складам с дальнобойными ракетами
22 сентября 2024, 00:07

Фото: istockphoto/aapsky

Координатор николаевской подпольной организации Сергей Лебедев сообщил об ударе по военному складу в городе Лубны Полтавской области Украины. Его цитирует РИА Новости.
«В 22.50 "прилетело" в бывший арсенал тяжелобомбардировочного корпуса», – сообщил подпольщик.

По словам Лебедева, на этой территории недавно хранились ракеты дальнего радиуса действия.

Ранее координатор николаевского подполья рассказал об ударе по складу техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части ДНР. По его словам, удару подверглось село Константинополь.

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#украина
#всу
#ракетный удар
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В Германии вспомнили о Курской битве 1943 года на фоне атаки ВСУ
Депутаты в ФРГ спросили кабмин об угрозе переговорам из-за атаки ВСУ под Курском
21 сентября 2024, 22:57

Фото: iStock/Evgeny555

В ФРГ депутаты от правой партии «Альтернатива для Германии» обратились к кабмину с вопросом, не порождает ли операция ВСУ в Курской области угрозу мирным переговорам с Россией. Соответствующее обращение направлено в адрес правительству. В нем же парламентарии вспомнили о Курской битве 1943 года.
«Считает ли правительство Германии, что использование немецких танков против России и, возможно, на территории России является проблематичным на фоне Курской битвы 1943 года, и может привести к эскалации?», — говорится в обращении.
Правые также спросили, было ли в курсе правительство Германии о том, что ВСУ планирует вторгаться в Курскую область, проходили ли украинские военные обучение в ФРГ и каким образом НАТО помогает ВСУ.

Ранее в МИД Германии признали, что без поддержки Запада Украине придет конец. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, исключил возможность передачи киевскому режиму крылатых ракет Taurus с дальностью полета около 500 км.

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#нато
#всу
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«Конец близок»: на Западе признали исход конфликта на Украине
Меркурис: ВСУ не могут удержать позиции по всему фронту, ВС РФ наступают повсюду
21 сентября 2024, 22:16

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинские военные не могут удержать своих позиций по все фронту, ВС РФ наступают повсюду. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире ютуб-канала Duran. По его словам, ВСУ разбиты на всех участках линии боевого соприкосновения.
«Реальность такова, что Украина разбита, и она разбита по всей линии фронта, и украинские военные не в состоянии удержать свои позиции нигде, в это время русские наступают во всех местах», — пояснил он.
По словам Меркуриса, в рядах ВСУ с каждым днем множится усталость, мобилизованные бегут или умирают, Украина не в силах оказывать сопротивление невероятно мощной российской армии.
«Они не в состоянии бороться с этой невероятно мощной российской армией. <…> Я хотел сказать, что конец уже близок», — заключил аналитик.
Ранее Зеленский признал, что Киев Все еще не получил ни от США, ни от Великобритании снятие запрета на использование ракет большой дальности для ударов вглубь России.

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Гладков: шесть сел под Белгородом остались без электричества из-за атаки БПЛА
21 сентября 2024, 21:39

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Шесть сел в Волоконовском районе Белгородской области остались без электричества из-за атаки украинского БПЛА, который повредил линию электропередачи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Гладков отметил, что украинская беспилотник атаковал село Тишанка, в результате чего была повреждена ЛЭП.
«Повреждена линия электропередачи — на данный момент без света остаются села Тишанка и Новое, хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка», — написал глава региона.
Губернатор добавил, что на данный момент информация о последствиях атаки ВСУ еще уточняется.

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#пво
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Сотрудники военкомата в Киеве задержали гражданина США
«Страна»: в Киеве сотрудники военкомата задержали гражданина США
21 сентября 2024, 20:50

Фото: istockphoto/Svet Ivan

В Киеве сотрудники ТЦК (украинское название военкоматов) задержали американца, однако узнав о его гражданстве США, решили отпустить. Об этом сообщает украинское издание «Страна». Отмечается, что иностранцу пришлось убеждать сотрудников, что те не имеют права его трогать.
«Мужчина в Киеве на английском языке рассказал, что его останавливали сотрудники ТЦК, но он говорил им, что является гражданином США», — указано в публикации.
По информации издания, мужчину остановили рядом с метро «Лыбидская».
«Я американец. Они не могут меня тронуть», — заявил иностранец.
Ранее сообщалось, что украинские военкомы взяли водителя автобуса прямо во время работы, оставив пассажиров из Полтавы на улице.

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#всу
#военкомат
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Бандера против Бендера: в Харькове снесли памятник героям романа «12 стульев»
В Харькове снесли памятник героям романа «12 стульев» Ильфа и Петрова
21 сентября 2024, 20:37

Фото: istock/3sbworld

В Харькове снесли памятник со скульптурами Остапа Бендера, Кисы Воробьяниновой и Эллочки Людоедки — героев романа «12 стульев», написанного Ильей Ильфом и Евгения Петровым. Об этом пишет украинское издание «УНИАН». Монумент с персонажами, созданными советскими писателями и журналистами, располагался на улице Ярослава Мудрого.
По данным издания, памятник могли снести «в рамках деколонизации».

Ранее сообщалось, что в Одессе подписали распоряжение е о сносе памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, который был установлен в центре города.

Процесс демонтажа памятников, связанных с советской историей, на Украине активизировался с 2015 года после принятия закона о декоммунизации. Однако в последние годы усилия властей сосредоточены не только на советской эпохе, но и на борьбе с символами, связанными с Россией.

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#украина
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Сапёр МЧС России погиб при разминировании в Курской области
21 сентября 2024, 20:31

Фото: iStock/Boris Ipatov

Начальник пиротехнического отдела Центра «Лидер» МЧС России Вячеслав Цоффка погиб при исполнении служебного долга в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что 46-летний офицер погиб в субботу, 21 сентября, при разминировании территории.

В министерстве рассказали, что Цоффка неоднократно принимал участие в гуманитарных разминированиях как на территории России, так и за рубежом. За время работы он обнаружил и обезвредил свыше 10 тысяч взрывоопасных предметов. Также у него есть множество правительственных наград и орден Мужества.

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что не стало настоящего профессионала, который всю жизнь посвятил служению Родине и воспитанию молодого поколения – он всегда щедро передавал молодёжи свой богатый опыт.

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#мчс
#курская область
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