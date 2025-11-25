Умеров: визит Зеленского в Вашингтон может состояться до конца ноября
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о предстоящем визите Владимира Зеленского в США. Ожидается, что встреча состоится до конца ноября. Об этом пишет РИА Новости.
Умеров отметил значимость недавних переговоров между украинской и американской делегациями в Женеве. Он подчеркнул, что стороны работают над финальными этапами урегулирования конфликта. Визит направлен на достижение соглашения с президентом США Дональдом Трампом.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: