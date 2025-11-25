Умеров: визит Зеленского в Вашингтон может состояться до конца ноября

25 ноября 2025, 12:33

Владимир Зеленский

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о предстоящем визите Владимира Зеленского в США. Ожидается, что встреча состоится до конца ноября. Об этом пишет РИА Новости.