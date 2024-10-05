Президент Украины Владимир Зеленский рискует жизнями людей, используя бедственное положение ВСУ, чтобы добиться помощи от Запада. Так депутат Верховной рады Александр Дубинский прокомментировал в Telegram-канале заявление Киева о сдаче Угледара.
«Он уже цинично использовал ситуацию, в которой солдат фактически заставили остаться в окружении для пиара на пресс-конференции с Рютте», — написал Дубинский.
По мнению депутата, глава украинского режима играет жизнями людей и ставит «на игорный стол» все, что у него есть.
«Так как это чужие жизни и судьбы — он играет ва-банк. Уничтожает страну. Жаль, что многие этого до сих пор не понимают», — пишет Дубинский.
Также депутат указал на «мирный план» Зеленского, детали которого почему-то никому неизвестны. Дубинский оценил постоянные просьбы к Западу одобрить этот план, как отсутствие самостоятельности в действиях украинских властей.
Отметим, что Александр Дубинский находится в украинском СИЗО по подозрению в госизмене.
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