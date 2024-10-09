В России заочно приговорили американского наемника Тревора Рида

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko
Суд вынес заочный приговор гражданину США Тревору Рауди Риду. Его осудили по статье о наемничестве, часть 3 стать 359 УК, и приговорили к 14,5 годам колонии. Об этом сообщает Следственный комитет России в среду 9 октября.
Следствие установило, что Рид, имея опыт службы в Корпусе морской пехоты США, с 4 мая по 30 июня 2023 года прибыл на Украину. 25 июля он добровольно вступил в ряды ВСУ ради денег. Ему предоставили автоматическое оружие, боеприпасы и специальное снаряжение.
На территории Украины Рид прошел дополнительную подготовку, улучшая навыки обращения с оружием и тактики ведения боя. Он получал питание и необходимые вещи для жизни.
Находясь в Донецкой Народной Республике, Рид выполнял приказы командиров и участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих, регулярно получая за это деньги. По просьбе следствия суд заочно избрал для него меру пресечения в виде ареста. Рида объявили в международный розыск.
Читайте также:
ВСУ передали Западу для изучения обломки российского БПЛА «Охотник»
Боец ВСУ рассказал, как попал в плен из-за заглохшего танка
«Мобилизовать детей – позор»: Верховная Рада запретила мобилизацию украинцев до 25 лет
На территории Украины Рид прошел дополнительную подготовку, улучшая навыки обращения с оружием и тактики ведения боя. Он получал питание и необходимые вещи для жизни.
Находясь в Донецкой Народной Республике, Рид выполнял приказы командиров и участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих, регулярно получая за это деньги. По просьбе следствия суд заочно избрал для него меру пресечения в виде ареста. Рида объявили в международный розыск.
Читайте также:
ВСУ передали Западу для изучения обломки российского БПЛА «Охотник»
Боец ВСУ рассказал, как попал в плен из-за заглохшего танка
«Мобилизовать детей – позор»: Верховная Рада запретила мобилизацию украинцев до 25 лет
Лия Мурадьян