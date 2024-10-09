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В России заочно приговорили американского наемника Тревора Рида

Наемника ВСУ из США Тревора Рида заочно приговорили к 14,5 годам колонии
09 октября 2024, 12:49
Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Суд вынес заочный приговор гражданину США Тревору Рауди Риду. Его осудили по статье о наемничестве, часть 3 стать 359 УК, и приговорили к 14,5 годам колонии. Об этом сообщает Следственный комитет России в среду 9 октября.
Следствие установило, что Рид, имея опыт службы в Корпусе морской пехоты США, с 4 мая по 30 июня 2023 года прибыл на Украину. 25 июля он добровольно вступил в ряды ВСУ ради денег. Ему предоставили автоматическое оружие, боеприпасы и специальное снаряжение.

На территории Украины Рид прошел дополнительную подготовку, улучшая навыки обращения с оружием и тактики ведения боя. Он получал питание и необходимые вещи для жизни.



Находясь в Донецкой Народной Республике, Рид выполнял приказы командиров и участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих, регулярно получая за это деньги. По просьбе следствия суд заочно избрал для него меру пресечения в виде ареста. Рида объявили в международный розыск.

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Марочко: ВС РФ уничтожили цех сборки БПЛА и склад оружия в Купянске
09 октября 2024, 12:52

Фото: istockphoto/MikeMareen

Российские войска поразили цех В Купянске, в котором производилась сборка беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. Кроме того, были уничтожены три переправы через реку Оскол, протекающую в самом городе и его окрестностях.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. Он также добавил, что российскими военными было нанесено огневое поражение складу ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, в населённом пункте Купянск-Узловой был нанесён удар по месту стоянки бронетехники ВСУ и складу горюче-смазочных материалов.

По словам Марочко, части Вооружённых сил РФ ежедневно предпринимают атаки на позиции противника на этом направлении. Также заметно возросло количество артиллерийских налётов и ракетных ударов, из-за чего всё чаще наносятся поражения объектам критической инфраструктуры ВСУ, заключил эксперт.

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#рф
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Боец ВСУ рассказал, как попал в плен из-за заглохшего танка
Боец ВСУ Кузько рассказал, что попал в плен из-за неисправного танка
09 октября 2024, 12:10

Фото: iStock/Ruthie Arora

Сдавшийся в плен ВС РФ солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Владимир Кузько рассказал, что попал в плен из-за неисправного танка, на котором его отправили в бой. Об этом он поделился в беседе с ТАСС.
Отмечается, что военный вместе с группой сослуживцев сдался в плен под Угледаром в ДНР. Он подчеркнул, что это был единственный способ сохранить свою жизнь.

Кузько рассказал, что 1-я рота предоставила военным танк и командира, поскольку своего у них не было. К ним пригнали танк и сказали садиться и ехать. Военные даже не подозревали, что на машину не были прикручены необходимые аккумуляторы. В итоге при повороте произошло короткое замыкание и танк заглох.

После произошедшего экипаж попытался убежать с поля боя и скрыться в ближайшей лесополосе где их настигли российские штурмовики.

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Украина может отменить запрет на экспорт оружия
FT: Украина рассматривает отмену запрета на экспорт военной продукции
09 октября 2024, 11:55

Фото: iStock/DmyTo

Власти Украины рассматривают возможность отмены запрета на экспорт военной продукции на фоне дефицита средств на производство вооружения. Об этом сообщает газета Financial Times.
Напомним, что данный запрет действует с 2022 года.

В частности, может быть снят запрет на экспорт дронов. Такое решение киевские власти могут принять из-за ограниченных государственных ресурсов, которые доступны для оплаты военных поставок. Украинские компании, производящие боевых беспилотники намерены продавать произведённую сверх нормы продукцию в другие страны, чтобы получать доходы, необходимые для производства.

В настоящее время Украина не располагает средствами на приобретение дронов и инвестиции в производящие их компании.

В беседе с изданием депутат Верховной рады Александр Мариковский сообщил, что Украина может получить около 20 миллиардов долларов, экспортируя дроны. При этом, если не снять запрет, цена производимых на Украине беспилотников, вероятнее всего, значительно возрастёт.

При этом не до конца понятно, будет ли распространяться снятие запрета на другие виды оружия. Материал издания посвящён БПЛА, однако в заголовке сказано о запрете на экспорт вооружения.

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ВСУ передали Западу для изучения обломки российского БПЛА «Охотник»
Forbes: ВСУ вывезли и передали Западу обломки сбитого российского «Охотника»
09 октября 2024, 11:55

Фото: Ростех

ВСУ вывезли и передали Западу для анализа обломки тяжелого российского беспилотника С-70 «Охотник», который ранее сбил истребитель Су-57. ОБ этом сообщил обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Хэмблинг.
По мнению Хэмблинга, особый интерес для Запада представляет материал, из которого сделан российский «Охотник», и геометрия аппарата. Это поможет конкурентам оценить, какие технологии стелс используют в военной промышленности России, считает автор.

«Наиболее важно, что С-70 разработали вместе с Су-57 — образцовым российским боевым самолетом следующего поколения. С-70, вероятно, использует те же материалы и стелс-подходы. Если Запад сможет увидеть, как работает технология малозаметности С-70, он также сможет получить хорошее представление о том, как победить Су-57», — написал Хэмблинг.
Новейший беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» сбили российские военные в зоне спецоперации. По неофициальным данным, аппарат уничтожили из-за нарушения канала связи.

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#запад
#всу
#украина
#вооружение
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«Мобилизовать детей – позор»: Верховная Рада запретила мобилизацию украинцев до 25 лет
На Украине запретили мобилизацию граждан до 25 лет
09 октября 2024, 11:45

Фото: iStock/Multipedia

Парламент Украины принял законопроект о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Рада окончательно приняла законопроект о запрете мобилизации молодых людей, возраст которых не достиг 25 лет. Депутат добавил, что «мобилизовывать детей – позор».

Ранее ряд украинских СМИ писал, что на фоне возникших в ВСУ трудностей с восполнением потерь властям придётся расширить возрастные рамки мобилизации и начать активнее призывать молодых людей, в том числе и студентов, начиная с 18 лет.

После юристы выявили коллизию в законодательстве, по которой мужчины в возрасте младше 25 лет, не проходившие военную службу или военную кафедру, но признанные ограниченно годными, могут быть мобилизованы.

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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
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Имам встретил солдат ВСУ, переодетых в российскую форму, в Курской области
09 октября 2024, 11:28

Фото: iStock/Irina Piskova

Председатель курской мусульманской организации «‎Рассвет» при Московском муфтияте Иса Салимсултанов поделился историей о том, как он столкнулся с солдатами Вооруженных сил Украины, которые были одеты в российскую форму, в одном из приграничных районов Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, в начале нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область они выехали для выяснения обстоятельств, так как не было ясности в происходящем. В одном из поселков они наткнулись на обстрелянные машины и заметили заброшенную улицу, на которой не было ни собак, ни кошек, никого. Он отметил, что увидел открытый магазин и хотел спросить у кого-то о ситуации.

«Пока я дошел до магазина, из магазина вышли военнослужащие в российской форме. Я поздоровался, они ответили. Я спросил, какие дела, что и как. Они говорят, что всё хорошо, всё в порядке», — рассказал он.

Имам отметил, что военные начали задавать ему множество вопросов, а затем попросили ключи от его автомобиля. Когда он поинтересовался, зачем им нужны ключи, они начали говорить между собой на украинском.

«Один другому говорит на украинском языке: «Может, ему ногу прострелить?» И направляет на меня автомат. И тогда я понял уже, что происходит», — пояснил собеседник.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

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В ГД предложили оказывать поддержку участникам СВО с целью повышения рождаемости в России
Депутат Иванов призвал помогать бойцам СВО для повышения рождаемости в России
09 октября 2024, 11:26

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Депутат ГД от Свердловской области Максим Иванов заявил, что необходимо оказывать поддержку участникам специальной военной операции с целью повышения рождаемости в Российской Федерации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Вопрос о введении налога на бездетность снова стал актуальным в российских медиа после заявления депутата Государственной думы Андрея Гурулёва в октябре 2024 года. В эфире федерального канала он открыто высказал мнение, что такой налог является необходимостью.

«Зачем нам тупые люди»: налог на бездетность в СССР и России, кто предложил ввести, кого затронет
«Зачем нам тупые люди»: налог на бездетность в СССР и России, кто предложил ввести, кого затронет

По словам Иванова, рождаемость в России нужно повышать «пряниками, а не кнутами». Он отметил, что женщинам важно иметь уверенность в завтрашнем дне, чтобы решиться на рождение детей. Депутат пояснил, что ситуация с жильем, социальной инфраструктурой, а также поддержкой семей со стороны государства «едва ли не лучшая в мире».

«Остается вопрос с «уверенностью». Здесь, давайте признаемся, есть над чем работать. Идет СВО. Наше дело правое, мы защищаем Родину, двигаемся к Днепру, по километру выгрызаем у противника село за селом. Но в тылу тревожно. Трепетное женское сердце волнуется: понятно, что у нас сегодня, но не всегда понятно, что будет завтра», — написал он.

Иванов сообщил, что поддержка армии и вклад каждого гражданина в общее дело могут стать важными шагами на пути к улучшению демографической ситуации.

«Достаточно помогать нашей армии, нашим парням на СВО, чтобы приблизить победу», — отметил депутат ГД.

Победа, по его мнению, будет за нами. Жизнь наладится, тревоги уйдут, а рождаемость повысится без введения налогов на бездетность, заключил Иванов.

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На Западе раскрыли победную тактику ВС РФ
NYT: ВС РФ тактикой окружения заставляют ВСУ отступать
09 октября 2024, 10:47

Фото: iStock/Zeferli

Армия России все чаще применяет тактику окружения, которая заставляет ВСУ отступать. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на мнения военных аналитиков Паси Паройнена и Франца-Штефана Гади.
«Российские войска все чаще используют тактику окружения, чтобы вынудить украинские войска отступить. Они прорываются через слабые места в украинской обороне, чтобы окружить украинские позиции, прежде чем затянуть петлю», — говорится в статье.

Автор отмечает, что именно по этой схеме пал Угледар. ВС РФ взяли город в клещи, а украинские части вынуждены были оперативно покидать свои позиции, так как российские военные атаковали Угледар сразу с трех сторон.

Напомним, 3 октября Минобороны РФ официально объявило об освобождении российскими силами Угледара.

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#вс рф
#обстрел
#угледар
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Появилась информация, что во время зачистки домов боевики ВСУ прячутся за гражданскими
Боец РФ рассказал, что ВСУ прячутся за гражданскими во время зачистки домов
09 октября 2024, 10:13

Фото: iStock/Олег Копьёв

Командир штурмового батальона Герой России Михаил Петелин с позывным Саха рассказал, что украинские боевики прячутся за гражданскими во время зачистки жилых домов военными ВС РФ после освобождения населенных пунктов. Видео с бойцом было опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.
Помимо этого, в оборонном ведомстве сообщили, что в штурмовом батальоне мотострелкового соединения группировки войск «Центр» служат сразу два Героя России. Одним из них является командир роты, майор Егор Захаров с позывным Поэт.

Петелин рассказал, что это достойный офицер. Он отметил, что гордится тем, что смог воспитать Героя России. По его словам, это большая честь.

«Была высокая координация действий. И самое главное, было высокое мастерство управления его подразделением. В принципе, стандартная ситуация. Просто он освободил то, что не могли освободить другие. И прорвали первую линию обороны противника», — поделился он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
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