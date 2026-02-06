Уничтожены пункты дислокации инженерных подразделений ВСУ
В Харьковской области, в селе Белый Колодец, российские силы нанесли комплексный удар по пунктам дислокации инженерных подразделений ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.
По информации силовых структур, в результате атаки противник потерял до взвода личного состава, включая офицеров. Эта операция подчеркивает продолжающуюся напряженность в регионе и активные боевые действия между сторонами конфликта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
