Уничтожены пункты дислокации инженерных подразделений ВСУ

06 февраля 2026, 07:16

РИА Новости: в Харьковской области уничтожили пункты дислокации инженеров ВСУ

Фото: iStock/IherPhoto

В Харьковской области, в селе Белый Колодец, российские силы нанесли комплексный удар по пунктам дислокации инженерных подразделений ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.