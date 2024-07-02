«Искандер» уничтожил истребители в аэродроме ВСУ «Миргород»

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Российские военные уничтожили четыре Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде, сообщил Fighterbomber.
Помимо этого, еще 2 истребителя были серьезно повреждены. Бойцы ВС РФ ликвидировали личный состав аэродрома Вооруженных сил Украины. Стало известно, что удары наносились снарядами с кассетной боевой частью с помощью ОТРК «Искандер». Отмечается, что уничтоженные истребители могли запускать ракеты по Крыму, а также приграничным территориям.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Семь мирных жителей, включая ребенка, пострадали от обстрела ВСУ в Белгородской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Семь мирных жителей, включая ребенка, пострадали от обстрела ВСУ в Белгородской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова