«Уничтожение Украины»: В США назвали главный просчет Запада при борьбе с РФ

Фото: Istock/JARAMA
Запад просчитался, используя Киев для борьбы с Москвой, что приводит к буквальному уничтожению Украины. Такое мнение высказал американский экономист профессор Ричард Вольф во время интервью каналу Dialogue works.
«Просчет Запада привел к буквальному уничтожению Украины. Ее экономика несколько лет не сможет восстановиться. Комбинация из военного и экономического разрушения, а также бегства миллионов граждан, представляет собою масштабную катастрофу для Украины», — сказал Вольф.
Он добавил, что уничтожить Россию не получится, даже если против нее одновременно восстанут США, Европа и азиатские страны.
Читайте также:
Волонтёры из ФРГ под видом гуманитарной помощи поставляют бойцам ВСУ наркотики
Украинский генерал раскрыл правду о состоянии ВСУ в Часов Яре
В Британии рассказали о новом оружии РФ, с которым не могут справиться ВСУ
Алёна Самарева