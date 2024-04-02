В Британии рассказали о новом оружии РФ, с которым не могут справиться ВСУ

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ВСУ не могут противостоять российским планирующим авиабомбам. Об этом сообщила обозреватель британского портала UnHerd Бетани Эллиотт.
По ее словам, такие снаряды тяжело сбить украинской системе ПВО. Кроме того, российские бомбы могут не только разрушить инфраструктуру противника, но и сломить боевой дух ВСУ.
К одному из последствий ударов такими бомбами, журналистка отнесла серьезное ухудшение самочувствия солдат. Эллиотт заявила, что военнослужащие жалуются на рвоту, у них диагностируют сотрясение мозга и контузию.
Журналистка добавила, что авиабомбы помогли российской армии установить контроль над Авдеевкой.
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К одному из последствий ударов такими бомбами, журналистка отнесла серьезное ухудшение самочувствия солдат. Эллиотт заявила, что военнослужащие жалуются на рвоту, у них диагностируют сотрясение мозга и контузию.
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Анастасия Хохлова