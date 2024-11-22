ВС РФ впервые ударили по Украине ракетой «Орешник», ВСУ перебросили элитную бригаду под Курск: последние новости СВО

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Российские войска впервые применили гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» по военным объектам на территории Украины. В Курскую область на фоне успеха ВС РФ срочно направлен спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра», который считается элитным в украинской армии. Подробнее о событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Владимир Путин сообщил об ударе по «Южмашу» в Днепре
Президент РФ Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к военнослужащим и гражданам России, чтобы проинформировать о ситуации в зоне специальной военной операции. Он сообщил о применении западного дальнобойного оружия по территории России, отметив, что противник не достиг своих целей после ударов.
Российские войска использовали новейшую систему средней дальности «Орешник». Предприятие «Южмаш» в Днепропетровске было успешно поражено баллистической ракетой с гиперзвуковым безъядерным оснащением, отметил президент. По его словам, существующие системы противоракетной обороны, включая американские элементы в Европе, не способны перехватывать такие ракеты, как «Орешник», поскольку новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью 2–3 км в секунду.
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Курская область
В Курскую область был срочно направлен спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра», который считается элитным в украинской армии. Об этом сообщил боец спецназа «Ахмат» с позывным «Сальза» изданию РИА Новости. По его информации, данное подразделение будет активно заниматься минированием тыловых зон в Курской области с помощью беспилотников. Также он отметил, что бойцы этого батальона получают оснащение непосредственно от стран ЕС и США.
За последние сутки украинские вооруженные силы понесли потери в 150 человек. Сообщается, что ВСУ обстреляли усадьбу князей Барятинских в Курской области с использованием системы Himars, выпустив 11 американских ракет и одну управляемую авиационную бомбу. В свою очередь, подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по формированиям 10 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово, сообщает Министерство обороны РФ.
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Донецкое направление
На Донецком направлении освобождено село Дальнее. Это событие позволит перекрыть пути снабжения окруженных украинских сил в районах Елизаветовки, Романовки, Ильинки и Анновки, пояснил военный корреспондент Александр Коц. Несмотря на сложную ситуацию, украинские боевики продолжают оставаться в Курахово. По информации Юрия Котенка, в городе не функционируют магазины, частично отсутствует электричество и вода, однако местные жители не покидают свои дома.
Харьковское направление
Министерство обороны сообщает, что подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли удар по формированиям 116-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лебедевка и Казачья Лопань. Потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин и одну 122-мм гаубицу Д-30.
Времевское направление
На Времевском направлении российские вооруженные силы ведут бои на подступах к Раздольному и Великой (Большой) Новоселке, наступая с направлений Новодонецкого и Ясной Поляны. С позиции Раздольного ВС РФ создают угрозу отрезания противника в Великой (Большой) Новоселке от главной дороги на север (н.п. Богатырь). Предварительно, дорога уже находится под огневым контролем российских войск.
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Угледарское направление
На Угледарском направлении российские силы уверенно продвигаются вперед. К западу от Великой Новоселки штурмовики достигли окраины Раздольного и закрепились в восточной части села. С другого фланга российские войска пробивают оборону к северу от Ровнополя и Новодаровки. Со стороны Новодонецкого они продвинулись вдоль реки Шайтанка почти на 4 км к Великой Новоселке. Со стороны Трудового российские части исследуют возможности форсирования реки Сухие Ялы для начала штурма Успеновки.
Покровское направление
На Покровском фронте наблюдается продвижение в Берестках, где село практически полностью под контролем ВС РФ. Активно развивается расширение плацдарма западнее Селидово. Упорные бои продолжаются в районе сел Юрьевка, Пустынка, Желтое, Пушкино и Заря, постепенно сдвигая фронт на запад. В районе Лысовки и Сухого Яра артиллерия успешно отражает контратаки противника и наносит удары по его коммуникациям и позициям.
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