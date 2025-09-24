Уолтц: Трамп готов пересматривать политику по Украине при необходимости

24 сентября 2025, 19:18

Уолтц заявил, что Трамп может изменить свою позицию по украинскому конфликту

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Сергей Попов)

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц сообщил в интервью телеканалу Fox News, что Дональд Трамп, в случае необходимости, может пересмотреть свой подход к украинскому вопросу. Об этом передаёт ТАСС.







«Однако более широкая вещь тут заключается в том, что президент сделает всё требующееся. И он будет менять позицию, если это ему понадобится, чтобы донести свой посыл», — отметил Уолтц.