Уолтц: Трамп готов пересматривать политику по Украине при необходимости
Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц сообщил в интервью телеканалу Fox News, что Дональд Трамп, в случае необходимости, может пересмотреть свой подход к украинскому вопросу. Об этом передаёт ТАСС.
«Однако более широкая вещь тут заключается в том, что президент сделает всё требующееся. И он будет менять позицию, если это ему понадобится, чтобы донести свой посыл», — отметил Уолтц.Он также добавил, что недавние заявления Трампа, в которых тот советовал Украине попытаться вернуть утраченные территории, связаны с разочарованием в действиях Москвы.
По словам дипломата, Вашингтон считает, что Россия не предпринимает реальных шагов к мирному урегулированию конфликта.