ВСУ запустили 12 БПЛА в сторону России за два часа

Российская ПВО сбила 12 украинских БПЛА за два часа
Фото: iStock/Terry Papoulias

Силы ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ в небе над Россией за два часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.



По данным ведомства, вражеская атака велась в период с 07:00 до 09:00 по московскому времени. Три дрона подавили над Краснодарским краем, пять — над Ростовской областью, два — над Белгородской, по одному — над Астраханской и Волгоградской областями.

«Перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Напомним, минувшей ночью над регионами уничтожили 77 украинских БПЛА. Наиболее массированному налету подверглась Кубань, над которой перехватили 24 беспилотника.
Лидия Пономарева

