ВСУ запустили 12 БПЛА в сторону России за два часа

21 февраля 2026, 09:53

Российская ПВО сбила 12 украинских БПЛА за два часа

Фото: iStock/Terry Papoulias

Силы ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ в небе над Россией за два часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.





По данным ведомства, вражеская атака велась в период с 07:00 до 09:00 по московскому времени. Три дрона подавили над Краснодарским краем, пять — над Ростовской областью, два — над Белгородской, по одному — над Астраханской и Волгоградской областями.

«Перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.