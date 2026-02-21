Раскрыт тип дронов ВСУ, пролетевших 1700 км для атаки на Удмуртию
Ночью ВСУ атаковали Удмуртию модифицированными БПЛА. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Украинские боевики запускали дроны-камикадзе FP-1 с ретрансляторами связи, увеличивающими дальность полета, из Харькова и Чернигова. Вражеские беспилотники преодолели более 1,7 тысячи километров.
Один из них сбили на подлете к региону. Как утверждает источник, на его борту находилось около пяти килограммов пластида С4 с маркировкой на польском языке. Стоит отметить, что в Минобороны России эту информацию пока не комментировали.
Напомним, при ночной атаке ВСУ на Удмуртию пострадали 11 местных жителей. Глава республики Александр Бречалов сообщил, что троих из них госпитализировали. Двое пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом.
