ВС РФ демонстрируют системное продвижение, сочетая фланговые охваты с подавлением ключевых узлов обороны. Украинская сторона, несмотря на попытки стабилизировать линию соприкосновения, теряет контроль над инфраструктурой на ключевых участках фронта. Подробнее о ситуации в зоне СВО читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На Сумском направлении подразделения ВС РФ продолжают теснить украинских военных. Российская авиация и артиллерия наносят удары по выявленным целям ВСУ. Противник оказывает упорное сопротивление, одновременно возводя запасные укрепления. В районе Писаревки комбинированным ударом ликвидированы места размещения операторов дронов из 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Наиболее активное продвижение российской армии зафиксировано в Сумском районе, где занято восемь новых позиций. В Краснопольском районе тактический успех достигнут на двух участках, в Глуховском — на трёх. Общая глубина продвижения за сутки составила до 700 метров.
Харьковское направление
На Харьковском направлении основные столкновения сосредоточены в лесополосах и пригородах Волчанска. Российские штурмовые группы закрепились на новых рубежах у Хатнего. Авиация и тяжелые огнеметные системы поддерживают наступление, нанося удары по укреплениям ВСУ. У Старицы подразделения ВС РФ продвинулись на трёх направлениях, взяв под контроль значительный лесной массив. Расчеты ТОС-1А поразили позиции 127-й бригады в лесополосе западнее населенного пункта.
Юго-западнее Симиновки ударами авиации РФ уничтожены скопления личного состава 58-й мотопехотной бригады. В ходе продвижения на двух участках штурмовые группы овладели опорным пунктом ВСУ. В районе Волчанских Хуторов «Солнцепёки» продолжают подавление живой силы противника в лесных массивах. На Хатненском участке российские военные продвинулись на 300 метров. Тяжелые огнеметы нанесли поражение пунктам временной дислокации 1-й бригады теробороны севернее Чугуновки.
Северское направление
На Северском направлении российские подразделения продолжают выдавливать формирования ВСУ из северных кварталов Никифоровки. На подступах к населенному пункту фиксируются интенсивные столкновения. В окрестностях Резниковки идут тяжелые бои. Штурмовые группы ВС РФ закрепляются на новых господствующих высотах в окрестностях Кривой Луки. Занятые рубежи обеспечивают тактическое преимущество российской армии по периметру данного района.
Запорожское направление
На Запорожском фронте сохраняется высокая интенсивность боестолкновений. В районах Степногорска и Приморского стороны активно задействуют беспилотные летательные аппараты для разведки и нанесения ударов. Позиционные бои продолжаются у Магдалиновки и Орехова. Одновременно на Херсонском участке российские подразделения ВС РФ наносят удары по выявленным огневым точкам и пунктам управления противника.
Гуляйпольское направление
На Гуляйпольском направлении фиксируются наиболее активные боевые действия. Тяжелые встречные бои идут на рубеже Зализничное — Терноватая. Контратаки украинских формирований в районе Зализничного не принесли результата. Российские подразделения последовательно преодолевают оборону противника, оттесняя его к линии Рождественское – Воздвижевка – Верхняя Терса. На северном фланге предпринимались неудачные попытки нанесения ударов со стороны ВСУ в районах Андреевки, Гая, Новоалександровки и Сосновки.
Константиновское направление
На Константиновском направлении продолжаются интенсивные бои. ВС РФ расширяют зону контроля в городской черте, по данным Генштаба Минобороны РФ, под контролем российской армии находится около половины территории Константиновки. На восточном фланге активные столкновения фиксируются у Миньковки. Поступают сведения о закреплении на новых рубежах в районе Орехово-Васильевки.
Красноармейское направление
На Красноармейском направлении отмечается высокая интенсивность боевых действий. Штурмовые группы ВС РФ продвигаются в западной части Торецка, расширяя контролируемую территорию в городской застройке до 2,5 км по фронту. Кроме того, российские подразделения увеличили зону контроля на 1,5 км западнее Родинского. В районе Гришино фиксируются позиционные столкновения. Противник сосредоточил до пяти батальонов на рубеже Новоподгородное – Сергеевка, а также в районах Родинского и Белицкого. На Добропольском выступе бои позиционные, линия боевого соприкосновения без существенных изменений.