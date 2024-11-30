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Кураховское водохранилище в Донецкой Народной Республике заметно обмелело. Это произошло после того, как военнослужащие ВСУ подорвали дамбу.
Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах российского региона. В распоряжении агентства также была предоставлена видео визуального контроля уровня воды в водохранилище. На кадрах можно увидеть, что плотина практически полностью разрушена.
Киевские власти официально подтвердили умышленное повреждение дамбы Кураховского водохранилища. Вследствие этого из него вылилось не менее 20 миллионов кубометров воды. Интересно, что после подрыва плотины ВСУ затопили свои собственные позиции, находящиеся в низине.
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«После того, что ВСУ устроили с дамбой, вода ушла минимум на 10-15 метров», — сказал собеседник агентства.
Киевские власти официально подтвердили умышленное повреждение дамбы Кураховского водохранилища. Вследствие этого из него вылилось не менее 20 миллионов кубометров воды. Интересно, что после подрыва плотины ВСУ затопили свои собственные позиции, находящиеся в низине.
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Александр Бойцов