В сети появилось видео удара украинского FPV-дрона по посёлку Борисполье
Посёлок Борисполье в Белгородской области подвергся атаке украинского FPV-дрона. На видео, опубликованном в Telegram-канале «Mash», можно увидеть последствия этого нападения.
Снаряд ВСУ попал в автомобиль в Ракитянском районе, в результате чего погибли два человека: глава Суджанского поселения Александр Гаркавенко, находившийся за рулём, и его товарищ.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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