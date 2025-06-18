В сети появилось видео удара украинского FPV-дрона по посёлку Борисполье

18 июня 2025, 09:36

Украинский FPV-дрон атаковал посёлок Борисполье в Белгородской области

Фото: iStock/NiseriN

Посёлок Борисполье в Белгородской области подвергся атаке украинского FPV-дрона. На видео, опубликованном в Telegram-канале «Mash», можно увидеть последствия этого нападения.