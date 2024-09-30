Уроженка Дзержинска рассказала, как боевик хладнокровно расстрелял ее родителей у калитки

Фото: istock/Dmitry Belyaev
Боевик Вооруженных сил Украины застрелил в Дзержинске (Торецк) двух пенсионеров. Об этом информирует РИА Новости.
Дочь погибших Оксана Макарова рассказала, что ее родители прожили в пригороде Дзержинска всю жизнь. По данным агентства, Оксана переехала в Донецк еще в нулевые. После начала специальной военной операции она лишь созванивалась с отцом и матерью. По ее словам, связь с родителями пропала еще в конце июля.
По ее словам, вокруг дома все перерыли, а тела родителей остались лежать во дворе. Она предположила, что боевики искали деньги. Макарова рассказала, что соседи не смогли сразу похоронить убитых из-за постоянных обстрелов — они лишь накрыли тела брезентом и присыпали землей с палисадника.
Отмечается, что Оксана уже написала заявление в Следственный комитет. Теперь она ждет, когда российские военные освободят город. Сообщается, что только после этого правоохранительные органы смогут осуществить полноценные следственные мероприятия, провести необходимые экспертизы и возбудить уголовное дело по факту двойного убийства.
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«4 августа мне написал сосед Сергей и сообщил, что какой-то вэсэушник зашел во двор и прямо возле калитки хладнокровно расстрелял сначала 84-летнего отца, а потом 75-летнюю маму», — поделилась она.
По ее словам, вокруг дома все перерыли, а тела родителей остались лежать во дворе. Она предположила, что боевики искали деньги. Макарова рассказала, что соседи не смогли сразу похоронить убитых из-за постоянных обстрелов — они лишь накрыли тела брезентом и присыпали землей с палисадника.
Отмечается, что Оксана уже написала заявление в Следственный комитет. Теперь она ждет, когда российские военные освободят город. Сообщается, что только после этого правоохранительные органы смогут осуществить полноценные следственные мероприятия, провести необходимые экспертизы и возбудить уголовное дело по факту двойного убийства.
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Дарья Осипова