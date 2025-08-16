Сторонник Трампа раскрыл сроки завершения конфликта на Украине

16 августа 2025, 12:44

Грэм: при трехсторонней встрече СВО может закончиться до католического Рождества

Фото: iStock/sb2010

Украинский конфликт может завершиться до католического Рождества (25 декабря), если состоится трехсторонняя встреча лидеров России, США и Украины. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.





По его мнению, переговоры между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским способны привести к прекращению боевых действий. Политик охарактеризовал свой прогноз как «осторожно оптимистичный».

«Если состоится трехсторонняя встреча между президентом Трампом, Зеленским и Путиным, то я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что эта война закончится задолго до Рождества», — написал он в соцсети X.