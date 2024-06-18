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В районе населённого пункта Владимировка на Угледарском направлении одно из подразделений ВСУ попало в безвыходное положение. Это произошло из-за того, что соседние части оставили свои позиции, не уведомив сослуживцев.
Об этом сообщил украинский военный корреспондент Богдан Мирошников. По его словам, командиры смежных подразделений утаили факт утраты позиций, из-за чего другое соединение, прикомандированное к этому же батальону, оказалось в очень затруднительном положении. Командир не даёт разрешения на отход, надеясь скрыть потерю позиций. Украинский военкор призывает срочно спасать бойцов.
На основании текущего положения и перехваченных переговоров между украинскими подразделениями и их штабами, оборона ВСУ под Угледаром находится в критическом состоянии и скоро может рухнуть. Командиры рот и батальонов, опасаясь наказания, скрывают от командования утрату ключевых позиций и оставляют солдат в опасных зонах под огнём российских сил. Российские военные в свою очередь утверждают, что под Угледаром противник оказался в «огненном мешке» и подвергается методичному уничтожению.
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Александр Бойцов