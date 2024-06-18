Рогозин сообщил о признаках подготовки ВСУ к наступлению в активности их дронов

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
Признаки, что украинские боевики готовятся к наступлению, увидел бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.
«Украинские Бабы-яги теперь используются противником ночью только для дистанционного минирования всех наших прифронтовых дорог. Так обычно делается перед наступлением», – говорится в сообщении.
Ранее аналитик Андрей Марочко отмечал, что командование ВСУ наращивает под Харьковом в Волчанске ударную группу, чтобы в дальнейшем осуществить контрнаступление.
До этого сообщалось, что бойцы группировки «Днепр» создали уникальный беспилотник, способный унести груз до 200 килограммов. По сообщению Минобороны России, ударно-транспортный беспилотник «Перун» работает на российском программном обеспечении.
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Никита Кротов