Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Рогозин сообщил о признаках подготовки ВСУ к наступлению в активности их дронов

Рогозин сообщил о признаках подготовки ВСУ к наступлению в активности их дронов

18 июня 2024, 13:19
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Признаки, что украинские боевики готовятся к наступлению, увидел бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.
«Украинские Бабы-яги теперь используются противником ночью только для дистанционного минирования всех наших прифронтовых дорог. Так обычно делается перед наступлением», – говорится в сообщении.

Ранее аналитик Андрей Марочко отмечал, что командование ВСУ наращивает под Харьковом в Волчанске ударную группу, чтобы в дальнейшем осуществить контрнаступление.



До этого сообщалось, что бойцы группировки «Днепр» создали уникальный беспилотник, способный унести груз до 200 килограммов. По сообщению Минобороны России, ударно-транспортный беспилотник «Перун» работает на российском программном обеспечении.

Читайте также:

NI: Запад подошел к поворотному моменту в украинском конфликте

На Украине посмеялись над заявлениями США о подготовке пилотов F-16

Канцлер Австрии Нехаммер посчитал допустимыми удары Украины по России
#россия
#украина
#война
#спецоперация
#всу
#вс рф
#дмитрий рогозин
#новости
Замминистра обороны заявила, что у 20 % бойцов СВО есть ПТСР
Цивилева: у каждого пятого бойца СВО есть посттравматическое расстройство
18 июня 2024, 14:13

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Посттравматическое расстройство диагностировано у 20 процентов ветеранов, которые вернулись со спецоперации. Об этом рассказала заместитель министра обороны России Анна Цивилева, пишет издание «Ведомости».
По ее словам, этот диагноз требует длительной и комплексной работы медицинского психолога и психиатра, а также медикаментозной поддержки. Она отметила, что всем бойцам СВО нужна поддержка и помощь. На ранних стадиях проблемы можно откорректировать с помощью специальной терапии. Военные должны понимать, что они небезразличны, добавила Цивилева.

«Им также благодарны за защиту нашей страны, за то, что они выступили на первом фланге, жертвуя жизнью и здоровьем. И они сегодня не просто полноценные члены общества, они – наша элита, кадровый потенциал нашей страны», — сказала она.

О назначении Цивилевой на должность замминистра обороны стало известно ранее сегодня, 17 июня. Анна Цивилева является женой министра энергетики РФ Сергея Цивилева, который ранее занимал пост главы Кемеровской области. На посту заместителя министра обороны РФ Анна Цивилева будет курировать взаимодействие ведомства с государственным фондом «Защитники Отечества».

Читайте также:

Цивилева рассказала о новых обязанностях на посту замминистра обороны

Россия и КНДР подпишут соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

«Известия»: иностранцам из нежелательных организаций предлагают запретить въезд
#военные
#поддержка
#диагноз
#сво
#кндр
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опубликован последний репортаж погибшего корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги
18 июня 2024, 13:06

Фото: istockphoto/alfimimnill

Последний материал погибшего корреспондента издания NEWS.ru Никиты Цицаги называется «Птичники в Марьинке». Он был снят в зоне боевых действий на Кураховском направлении, где специальный взвод БПЛА («птичек» на сленге бойцов) уничтожал технику и живую силу противника.
Этот сюжет теперь опубликован во всех социальных сетях и на YouTube-канале NEWS.ru. Никита смог пообщаться с бойцами, которые первыми вошли в Марьинку и дошли до окраин населённого пункта. Солдаты рассказали корреспонденту о нюансах своей работы, описали, как они научились выцеливать танки Leopard, склады и блиндажи противника.

Стремительное изменение театра военных действий в зоне специальной военной операции породило новую воинскую специальность — «птичник». Простая конструкция беспилотников и умелое управление ими делает дроны поистине устрашающим оружием», — рассказывал Никита Цицаги.

В своём репортаже журналист также показал кумулятивный снаряд «Фазан», способный прожечь броню танка. Бойцы специального взвода БПЛА рассказали, что на таких снарядах они пишут послания украинцам в память о погибших товарищах.

Читайте также:

Захарова: убийство Цицаги — еще одно тяжкое преступление бандеровского режима

Следователи установят причастных к гибели корреспондента Никиты Цицаги в ДНР

Корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в ДНР после атаки ВСУ
#снаряд
#танки
#бпла
#память
#операции
#солдаты
#сво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Может поднять бойца: В группировке «Днепр» разработали уникальный БПЛА
18 июня 2024, 12:23

Фото: istockphoto/vadimrysev

Военные инженеры группировки войск «Днепр», которая работает на Херсонском направлении, разработали и представили ударно-транспортный беспилотник «Перун». Этот БПЛА способен нести до 200 килограммов полезного груза.
Как сообщили в министерстве обороны РФ, дрон работает на отечественном программном обеспечении. Главное его преимущество — именно грузы. Он может перемещать за раз такое же количество грузов, как 13 обычных беспилотников. Также инженеры в порядке эксперимента показали, как дрон несёт полностью экипированного солдата. Значит, его можно использовать для десанта.

Кроме того, БПЛА может применяться для воздушной разведки, служить эвакуатором для раненых. На дроне уже успешно испытали противотанковые ракеты. В ближайших планах — оснастить «Перун» пулемётом и неуправляемыми авиационными ракетами.

Читайте также:

Российские военные впервые применили беспилотник «Лягушка»

В России создали беспилотник самолетного типа для ударов в глубину фронта ВСУ

Российский беспилотник уничтожил танк Leopard на Донецком направлении - видео
#дрон
#бпла
#ракеты
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ сбили уникальный русский самолет А-50У над Кубанью: кто приказал, последние минуты жизни экипажа
Над Кубанью сбили российский самолет А-50У: чем уникально судно, арест полковника ВСУ
18 июня 2024, 12:22

Фото: iStock/porpeller

Украинские военные сбили в небе над Кубанью российский самолет А-50У. О том, чем уникально судно и кто стоит за приказом его уничтожить расскажет редакция «Радио 1».

ВСУ сбили самолет А-50У ВКС РФ


Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВСК РФ был атакован в небе над Кубанью 3-го февраля текущего года. О происшествии стало известно лишь после обнародования решения Хамовнического районного суда Москвы, который заочно арестовал полковника ВСУ Николая Дзямана, причастного к сбитию судна.

Следствие выяснило, что ВСУ атаковали А-50У в то время, когда экипаж осуществлял патрулирование воздушного пространства. В следствие ракетного удара ВСУ по самолету погибли десять членов экипажа.

Сбитый ВСУ А-50У: чем уникально судно


В пресс-службе «Ростеха» прежде сообщали, что после модернизации А-50У обзавелся новым техническим оснащением. Такие нововведения позволили увеличить скорость и дальность обнаружения различных целей. При этом вес самолета стал значительно ниже. А-50У создан на базе Ил-76, однако в отличие от предшественника, он способен обнаруживать в небе до десятка целей одновременно и наводить на них истребители, поэтому судно прозвали «летающим радаром».

Самолет также оборудован защитой от считывания информации. Стоимость воздушного судна превышает 300 млн долларов.

Армия России сбила украинский самолет Су-27 в ДНР
Армия России сбила украинский самолет Су-27 в ДНР


Полковник ВСУ сбил А-50У и был заочно арестован


За уничтожение А-50У суд Москвы заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ полковника Николая Дзямана. На борту самолета не было вооружения, судно не нарушало воздушных границ и находилось над территорией РФ. Это указывает на отсутствие оснований для атаки объекта. Мотивы, по которым полковник ВСУ приказал выпустить ракеты по А-50У, пытается установить следствие.

ВСУ сбили А-50У немецкими ЗРК Patriot


ВСУ уничтожили российское воздушное судно при помощи зенитно-ракетных комплексов Patriot, переданных Киеву немецкими союзниками. Такими данными поделилась помощница начальника штаба 10-й армии ВС США полковник Розанна Клементе. По ее словам, экипаж, которому удалось сбить А-50У, был подготовлен в ФРГ.
Заявление Клементе прокомментировал военный корреспондент Александр Коц. Он сообщил, что сомнений в том, что в подготовке к этой атаки напрямую участвовали немецкие «инструкторы», у него не осталось. Он также не исключил причастность к инциденту США, которые не скрывают своей заинтересованности в украинском конфликте.


Экипаж А-50У пытался спасти самолет


Изучив кадры падения А-50У военные эксперты и военкоры сошлись во мнении, что летчики до последнего боролись за судно и старались не допустить катастрофы на земле. Экипаж самолета понимал, что их атакуют ракетами и шансов выжить у них нет. В последние минуты пилоты увели самолет подальше от жилых построек. Жертв и разрушений на земле удалось избежать.

Читайте также:

ВС РФ взорвали самолет Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево

Разбившийся в Северной Осетии самолет участвовал в СВО и в войне в Сирии

ПВО Белгорода сбила украинский самолёт Миг-29 южнее Волчанска
#суд
#самолет
#сша
#военные
#вкс
#лётчики
#фрг
#сво
#всу
#вс рф
#вооружения
#ракеты
#истребители
#пилоты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ попали в огненный мешок под Угледаром из за предательства сослуживцев
18 июня 2024, 11:36

Фото: istockphoto/Leestat

В районе населённого пункта Владимировка на Угледарском направлении одно из подразделений ВСУ попало в безвыходное положение. Это произошло из-за того, что соседние части оставили свои позиции, не уведомив сослуживцев.
Об этом сообщил украинский военный корреспондент Богдан Мирошников. По его словам, командиры смежных подразделений утаили факт утраты позиций, из-за чего другое соединение, прикомандированное к этому же батальону, оказалось в очень затруднительном положении. Командир не даёт разрешения на отход, надеясь скрыть потерю позиций. Украинский военкор призывает срочно спасать бойцов.

На основании текущего положения и перехваченных переговоров между украинскими подразделениями и их штабами, оборона ВСУ под Угледаром находится в критическом состоянии и скоро может рухнуть. Командиры рот и батальонов, опасаясь наказания, скрывают от командования утрату ключевых позиций и оставляют солдат в опасных зонах под огнём российских сил. Российские военные в свою очередь утверждают, что под Угледаром противник оказался в «огненном мешке» и подвергается методичному уничтожению.

Читайте также:

В ДНР сообщили, что ВСУ покинули позиции на востоке Парасковиевки под Угледаром

ВС России начали захват позиций ВСУ под Угледаром

Контратака ВСУ в Красногоровке и продвижение ВС РФ под Угледаром: последние новости СВО
#военные
#оборона
#всу
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появилось видео уничтожения военными ВС РФ американского бронетранспортёра
18 июня 2024, 11:35

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» в составе мотострелковой бригады группировки войск «Запад» нанёс удар по американскому бронетранспортёру М113. Также был поражён опорный пункт украинских боевиков на Сватовском направлении.
Видеокадры боевой работы российских ракетчиков опубликовало министерство обороны РФ. Сначала разведчики с помощью средств объективного контроля и беспилотников обнаружили противника и передали координаты цели расчёту ПТРК. БТР пытался доставить боевиков ближе к российским позициям.

Координаты бронетранспортёра сначала были переданы на пункт управления. Оттуда боевая задача поступила расчёту «Фагота», который дежурил в своей зоне ответственности. Российские военные оперативно выдвинулись на позицию для стрельбы, откуда уничтожили бронетранспортёр и опорник ВСУ.





Читайте также:

РИА Новости: Российские военные уничтожили американский бронетранспортер М113 ВСУ

Российские разведчики уничтожили американский БТР М113 и боевиков ВСУ

Раненый боец уничтожил модернизированный танк ВСУ под Авдеевкой
#военные
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
РИА Новости: четыре ударных беспилотника ВСУ атаковали нефтебазу в Азове
18 июня 2024, 10:54

Фото: istockphoto/Distortion Media

По предварительным данным, четыре беспилотника ВСУ атаковали нефтебазу Азовского района под Ростовом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Предварительно, нефтебазу атаковали четыре ударных беспилотника ВСУ», – цитируют собеседника журналисты.

Ранее глава региона Василий Голубев сообщал в своем Telegram-канале о возгорании резервуаров с нефтепродуктами после атаки беспилотника. По предварительной информации, обошлось без жертв.

В тушении огня в резервуаре общим объёмом 4000 кубометров на площади 3200 квадратных метров участвуют 49 единиц техники, а также 200 спасателей.

Недавно сообщалось, что аналогичный пожар на промышленном объекте под Киевом удалось потушить лишь на четвертые сутки.

Читайте также:

НАТО и ВСУ готовят контрнаступление, ВС РФ штурмуют Максимиловку: последние новости СВО

Появилась неподтвержденная информация об обходе ВС РФ опорников ВСУ у Сокола

ВС РФ разнесли опорник ВСУ с высоты птичьего полета бомбой ФАБ-500 — видео
#россия
#украина
#ростов
#ростовская область
#пожар
#война
#спецоперация
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
НАТО и ВСУ готовят контрнаступление, ВС РФ штурмуют Максимиловку: последние новости СВО
18 июня 2024, 10:40

Фото: iStock/gorodenkoff

На фоне успешного продвижения российских войск, ВСУ при поддержке западных кураторов готовятся к новой атаке. О том, где будет развиваться контрнаступ и какой населенный пункт удалось занять ВС РФ расскажет редакция «Радио 1».

Харьковское направление


Украинские войска перешли в контратаку севернее н.п. Липцы и наносят удары по позициям ВС РФ в н.п. Глубокое, наращивая частоту атак и применения высокоточных авиабомб в Волчанске, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». ВС России отвечают ТОС и ФАБ с УМПК. Противник постепенно наращивает усилия на всех направлениях и бросает в бой подразделения первого эшелона. Таким образов ВСУ устремятся вернуть ранее утраченные позиции и создать ударный кулак.


Часовоярское направление


Российские войска продолжают штурмовать восточные окраины Часова Яра и зачищать микрорайон «Восточный». ВСУ стремятся сдержать наступление ВС РФ и подготовить новые оборонительные рубежи за водоканалом Северский Донец – Донбасс. Идут бои в руинах Клещеевки и Богдановки.

Запорожское направление


ВСУ перебросили существенное количество FPV-дронов на Запорожское направление. Военные корреспонденты предполагают, что таким образом противник расширяет ударную зону. ВС РФ также активно применяют данный тип вооружения. Идет обмен ударами с помощью средств дальнего поражения. В районе Работино и северо-западнее Вербового линия фронта не изменилась.

ВС РФ удалось освободить Загорное в районе Гуляйполя. Продолжается зачистка местности от украинского гарнизона.


«Русская весна»: ВКС РФ нанесли ракетный удар по авиабазе ВСУ в Миргороде
«Русская весна»: ВКС РФ нанесли ракетный удар по авиабазе ВСУ в Миргороде

Донецкое направление


Российская армия атакует места дислокации ВСУ на подступах к Константиновке, применяя средства дальнего поражения. ВС РФ готовятся к штурму в Максимиловке. Удалось продвинуться российским войскам в Красногоровке. В Невельском продолжаются встречные бои. В Яснобродовке зафиксированы очередные продвижения ВС РФ. В Соколе также есть тактические успехи, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ.

НАТО и ВСУ готовят контрнаступление в Харьковской области


Офицеры НАТО и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский планируют контрнаступление на локальном участке в Харьковской области. Об этом изданию РИА Новости рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, на фоне продвижения ВС РФ, украинские силы решили перейти в контрнаступление, которое будет похоже на то, которое ВСУ осуществили в 2023 году, однако проводится оно будет на локальном участке.

Читайте также:

Стало известно, на что способна ПВО России

В порт Одессы прибыли 60 французских наемников

Появилась неподтвержденная информация об обходе ВС РФ опорников ВСУ у Сокола
#военные
#армия
#донбасс
#новости
#нато
#лнр
#всу
#вс рф
#вооружения
#пво
#контрнаступление
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, на что способна ПВО России
Forbes: ПВО России может сбить истребители ВСУ практически в любой точке Украины
18 июня 2024, 10:09

Фото: istock / PavelRodimov

Средства ПВО РФ могут сбить истребители ВСУ практически в любой точке Украины. Об этом заявил обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes, пишет РИА Новости.
В публикации говорится, что основной проблемой является российская ПВО. Из-за неё украинским военным самолетам опасно летать на большой высоте. Из данных статьи следует, что когда украинские военные получат ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 для самолетов F-16, они не смогут их использовать эффективно. Запущенные с маленькой высоты они теряют дальность действия.

Ранее сообщалось, что истребители F-16 Украина получит уже этим летом. Боевой радиус этих самолетов больше четырех тысяч километров. Киеву предоставят около 60 истребителей. В числе главных поставщиков выступят Бельгия, Норвегия, Дания и Нидерланды. Украина требует от Соединенных Штатов и других государств активизировать программу подготовки летчиков Вооруженных сил Украины к боевому применению F-16.

Читайте также:

Названы сроки получения Украиной истребителей F-16

Поставки F-16 приведут к эскалации конфликта на Украине, заявил Пушилин

Греческий инструктор в Киеве уже обучает украинцев управлять F-16
#военные
#украина
#поставки
#всу
#киев
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф