«Усидеть на двух стульях»: Ренату Литвинову призвали озвучить позицию по СВО

15 июля 2026, 20:52

Глава ФПБК Бородин потребовал от Ренаты Литвиновой чёткой позиции по России

Рената Литвинова (Фото: Telegram @renatalitvinova)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал от Ренаты Литвиновой публично определить свою позицию по спецоперации.





В беседе с NEWS.ru активист заявил, что актрисе пора перестать пытаться «усидеть сразу на двух стульях».

«Литвинова публично называла свой отъезд из России актом протеста. Она заявляла, что больше не чувствует связи с Родиной и фактически отрекается от неё. Также она дружит с Земфирой*. Но всё это не мешает Литвиновой приезжать в Россию и пытаться здесь заработать, в частности на продаже жилья в центре Москвы. Ещё не факт, что она эту недвижимость не сдавала в аренду. Налоговой службе в таком случае нужно проверить, платила ли она налоги», — отметил руководитель ФПБК.