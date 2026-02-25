Песков ответил, в каком случае трехсторонняя встреча имеет смысл
Песков: трехсторонняя встреча имеет смысл для закрепления договоренностей
Встреча президента России Владимира Путина политиками Украины и США имеет смысл только в том случае, если она станет заключительным этапом и позволит закрепить уже достигнутые договоренности.
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину. Фрагмент опубликовали в Telegram-канале корреспондента.
«Здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку», — прокомментировал представитель Кремля.
24 февраля Владимир Зеленский сообщил о готовности к встрече с Путиным, заявив об открытости к переговорам и компромиссам по территориальным вопросам. При этом он вновь исключил возможность вывода украинских войск из Донбасса.