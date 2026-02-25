Песков ответил, в каком случае трехсторонняя встреча имеет смысл

25 февраля 2026, 20:53

Песков: трехсторонняя встреча имеет смысл для закрепления договоренностей

Фото: istockphoto/YuTphotograph

Встреча президента России Владимира Путина политиками Украины и США имеет смысл только в том случае, если она станет заключительным этапом и позволит закрепить уже достигнутые договоренности.





Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину. Фрагмент опубликовали в Telegram-канале корреспондента.





«Здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку», — прокомментировал представитель Кремля.