Прорыв обороны ВСУ, успехи ВС РФ под Авдеевкой: Последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Армия России в ходе успешных действий в зоне спецоперации значительно сократила оккупированные ВСУ территории ЛНР. Российские бойцы добились важных тактических успехов под Авдеевкой и в Часов Яре, а также отважно пресекают контратаки ВСУ в районе Волчанска.
Последние новости с полей спецоперации на 12.06.2024 приводит редакция «Радио 1».
ВС РФ столкнулись на островах в пойме Днепра с иностранными наемниками из Польши и Грузии. Об этом рассказал боец группировки войск «Днепр» с позывным «Малой», его слова передаёт РИА Новости.
По его словам, все серьёзные операции украинское руководство поручает именно иностранным наёмникам.
В районе Волчанска не прекращаются ожесточённые бои. ВСУ в составе 60 морских пехотинцев предприняли попытку контратаковать. Однако атака была отбита подразделениями «Север». Украинцев удалось отбросить, после чего противник был накрыт российским огнём из тяжёлых огнеметных систем. По предварительным данным, в ходе неудачной контратаки было ликвидировано до 20 боевиков ВСУ. Интенсивные бои продолжаются в районе Агрегатного завода, там ВС РФ уже перешли к штурму административного здания.
ВСУ также безуспешно пытаются контратаковать в районе села Глубокое под Липцами. Атакуют бойцы 13-й бригады Нацгвардии Украины, которая прибыла туда в качестве резервов.
В районе села Зеленое российские бойцы разбили еще один опорный пункт ВСУ и продолжают продвижение.
В микрорайоне «Канал» ВС РФ завершают зачистку восточной части. Однако под контролем ВСУ остаётся улица Олега Кошевого, уходящая на западный берег канала в микрорайон Новый. При этом противник покинул северо-западную часть микрорайона и начал занимать опорные пункты за каналом. С мест приходит информация, что ВС РФ заняли Борисоглебский православный храм в микрорайоне «Канал», однако официально это не подтверждено.
В селе Калиновка российские войска временно отошли с занимаемых позиций и теперь обстреливают подразделения ВСУ артиллерией. Украинское командование отправляет туда резервы, чтобы удержать оборону села и не дать ВС РФ обойти Часов Яр с фланга.
После освобождения Новоалександровки российские штурмовики продолжили продвижение и уже взяли часть территории Сокола, об этом пишет военный корреспондент Евгений Лисицын. Продвижение вглубь села составило не менее 300 метров. Также наши войска продолжили натиск на вражеские позиции и выбили их с господствующей высоты к югу и освободили дамбу к северо-западу Александровки.
Таким образом, до важной логистической трассы Мирноград (Димитров)-Константиновка осталось всего шесть км. По этой дороге снабжаются украинские подразделения по линии Славянск-Краматорск-Константиновка и Часов Яр.
Также тяжелые бои идут в Новопокровском. ВС РФ продвинулись с севера и северо-востока к окраине населённого пункта и вступили там в бой. В целом на данном направлении наблюдается стремительное ухудшение положения ВСУ.
В ходе активного продвижения ВС РФ значительно сократилась площадь оккупированных ВСУ территорий ЛНР. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
На сегодняшний день под оккупацией противника остаётся территория на Красно-Лиманском направлении и в районе Лисичанска. Таким образом, фактически ВСУ контролируют не более 2% территории ЛНР.
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Херсонское направление
ВС РФ столкнулись на островах в пойме Днепра с иностранными наемниками из Польши и Грузии. Об этом рассказал боец группировки войск «Днепр» с позывным «Малой», его слова передаёт РИА Новости.
«Да, ребята встречались на островах с наемниками. Это и поляки, и грузины. Были шевроны как бы. Шевроны именно польские, грузинские шевроны. То есть наемников», — рассказал «Малой».
По его словам, все серьёзные операции украинское руководство поручает именно иностранным наёмникам.
Харьковское направление
В районе Волчанска не прекращаются ожесточённые бои. ВСУ в составе 60 морских пехотинцев предприняли попытку контратаковать. Однако атака была отбита подразделениями «Север». Украинцев удалось отбросить, после чего противник был накрыт российским огнём из тяжёлых огнеметных систем. По предварительным данным, в ходе неудачной контратаки было ликвидировано до 20 боевиков ВСУ. Интенсивные бои продолжаются в районе Агрегатного завода, там ВС РФ уже перешли к штурму административного здания.
ВСУ также безуспешно пытаются контратаковать в районе села Глубокое под Липцами. Атакуют бойцы 13-й бригады Нацгвардии Украины, которая прибыла туда в качестве резервов.
В районе села Зеленое российские бойцы разбили еще один опорный пункт ВСУ и продолжают продвижение.
Часовоярское направление
В селе Калиновка российские войска временно отошли с занимаемых позиций и теперь обстреливают подразделения ВСУ артиллерией. Украинское командование отправляет туда резервы, чтобы удержать оборону села и не дать ВС РФ обойти Часов Яр с фланга.
Авдеевское направление
После освобождения Новоалександровки российские штурмовики продолжили продвижение и уже взяли часть территории Сокола, об этом пишет военный корреспондент Евгений Лисицын. Продвижение вглубь села составило не менее 300 метров. Также наши войска продолжили натиск на вражеские позиции и выбили их с господствующей высоты к югу и освободили дамбу к северо-западу Александровки.
Таким образом, до важной логистической трассы Мирноград (Димитров)-Константиновка осталось всего шесть км. По этой дороге снабжаются украинские подразделения по линии Славянск-Краматорск-Константиновка и Часов Яр.
Также тяжелые бои идут в Новопокровском. ВС РФ продвинулись с севера и северо-востока к окраине населённого пункта и вступили там в бой. В целом на данном направлении наблюдается стремительное ухудшение положения ВСУ.
Сокращение оккупированных территорий в ЛНР
В ходе активного продвижения ВС РФ значительно сократилась площадь оккупированных ВСУ территорий ЛНР. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«После продвижения наших войск на Купянском направлении в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка, освобождением населенного пункта Артемовка, успешных действий на Сватовско-Кременском участке, площадь оккупированных территорий значительно сократилась», — написал Марочко в своём Telegram-канале.
На сегодняшний день под оккупацией противника остаётся территория на Красно-Лиманском направлении и в районе Лисичанска. Таким образом, фактически ВСУ контролируют не более 2% территории ЛНР.
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Элина Позднякова