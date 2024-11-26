Американский комик и ведущий подкаста Джо Роган выразил критику в адрес президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского, обвинив их в действиях, которые могут привести к началу третьей мировой войны против России. В эфире своего подкаста он отметил, что ракетные удары по российской территории и провокационные заявления о страхе России усиливают напряженность и угрожают мировой безопасности.