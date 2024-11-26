Поражение самолета ВСУ оружием РФ показало бреши в защите воздушного пространства Украины

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Россия снова нанесла удар по украинскому самолету при помощи разведывательного беспилотника и ракеты «Искандер».
По данным Forbes, российский дрон беспрепятственно пролетел над авиабазой Авиаторское близ Днепропетровска, расположенной всего в 50 милях от линии фронта, и зафиксировал укрытие, предположительно с истребителем МиГ-29. Спустя несколько минут ракета «Искандер» поразила цель, вероятно, уничтожив самолет.
Автор статьи отметил, что Украина продолжает терять военную авиацию из-за недостаточной защиты своего воздушного пространства. Успешные атаки России, в том числе на аэродромы, стали возможны благодаря постоянному наблюдению за территорией и сбору координат для точечных ударов.
Несмотря на поставки сотен систем ПВО от западных стран, Украина по-прежнему неспособна предотвратить удары по своим авиабазам. Проблему усугубляет невозможность быстро пополнить авиационный парк.
Запасы советских МиГ-29 и Су-25 у западных партнеров исчерпаны, а доставка европейских F-16 и Mirage 2000 займет более года. Однако без улучшения системы ПВО эти самолеты также могут стать мишенью для российских ракет, предупреждает Forbes.
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Автор статьи отметил, что Украина продолжает терять военную авиацию из-за недостаточной защиты своего воздушного пространства. Успешные атаки России, в том числе на аэродромы, стали возможны благодаря постоянному наблюдению за территорией и сбору координат для точечных ударов.
Несмотря на поставки сотен систем ПВО от западных стран, Украина по-прежнему неспособна предотвратить удары по своим авиабазам. Проблему усугубляет невозможность быстро пополнить авиационный парк.
Запасы советских МиГ-29 и Су-25 у западных партнеров исчерпаны, а доставка европейских F-16 и Mirage 2000 займет более года. Однако без улучшения системы ПВО эти самолеты также могут стать мишенью для российских ракет, предупреждает Forbes.
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Мария Моисеева