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Устроивший взрыв в смоленском УМВД оказался жертвой украинских мошенников

10 октября 2024, 16:08
Фото: iStock/JuYochi

Фото: iStock/JuYochi

Мужчина, который устроил взрыв в УМВД по Смоленской области, оказался жертвой телефонных мошенников с Украины. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что перед этим он перевел 5 миллионов рублей на безопасные счета.
По данным издания, аферисты вынудили 30-летнего электрика набрать кредитов, перевести им многомиллионную сумму, а после убедили отправиться со взрывчаткой в полицию. Взрывное устройство он передал под видом папки с документами и был задержан на входе. Из-за взрыва пострадали двое полицейских — они получили контузию и попали в больницу.

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#полиция
#взрыв
#кредит
ВСУ продолжают издеваться над мирным населением на захваченных территориях Курской области
ВСУ захватили мирных жителей Суджи и держат их в школе-интернате
10 октября 2024, 16:03

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Боевики ВСУ держат жителей Суджанского района, не успевших эвакуироваться, в школе-интернате в Судже Курской области. Об этом сообщил глава района Александр Богачев, его слова приводит ТАСС.
«У нас школа-интернат на территории города Суджи, и там действительно содержат и свозят туда людей», — заявил Богачев.

По его словам, этот факт стал известен благодаря видеоматериалам, которые снимают сами украинские боевики. При этом есть ли еще подобные заведения на захваченной территории курского приграничья, Богачев не знает.

Ранее курянин рассказал, что боевики ВСУ расправились с мужчиной и детьми, которые пытались покинуть населенный пункт Малая Локня в Суджанском районе Курской области.

По его словам, украинские солдаты выстрелили в мужчину, который приходится местному жителю двоюродным братом, и трех детей, пытавшихся уехать на мопеде из Малой Локни. Мужчина отметил, что ВСУ «расстреливают без разбора».

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#всу
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Глава Херсонской области Сальдо заявил об активной работе подполья в Одессе
10 октября 2024, 16:02

Фото: сайт Кремля

В Одессе активно работает пророссийское подполье, написал в своем Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«С ними связывают поджоги машин тэцэкашников (сотрудников военкоматов), точные ракетные удары по военным целям, сбор данных о работниках украинских репрессивных органов и многое другое», — говорится в публикации чиновника.

Он уверен, что активная работа партизан говорит о поражении киевского режима на фронте и в тылу.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Пророссийское подполье периодически докладывает о действиях ВС РФ в зоне боевых действий. К слову, некоторое время назад в МИД РФ заявляли, что порты под Одессой — это хабы помощи ВСУ со стороны Запада.

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#новости
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В Польше призвали Украину смириться с утратой территорий
Кандидат в президенты Польши Ментцен: Киев должен смириться с утратой территорий
10 октября 2024, 15:40

Фото: iStock/Silent_GOS

Власти Украины должны смириться с территориальными потерями в целях урегулирования конфликта. Об этом в эфире Radio Zet сообщил кандидат в президенты Польши от правого политического объединения «Конфедерация» Славомир Ментцен.
По словам Ментцена, приостановление украинского противостояния увеличит вероятность сохранения суверенной Украины. Кандидат в президенты Польши добавил, что чем дольше будет длиться конфликт, тем в худшей ситуации ​окажется страна.

Ранее член комитета по национальной безопасности и обороне Верховной Рады Украины Сергей Рахманин заявил о возможных территориальных потерях Украины в ближайшем будущем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#война
#спецоперация
#польша
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Премьер Грузии Кобахидзе заявил о полной катастрофе на Украине
10 октября 2024, 15:39

Фото: istock/Jakub Laichter

Фотографии разрушенной Украины на предвыборных баннерах разместили, чтобы показать правду о катастрофической ситуации в этой стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит газета «Взгляд».
Он отметил, что таким образом было решено обнажить грузинскому обществу всю правду, так как от общественности многое скрывалось.
«Мы решили обнажить правду, поэтому и обеспокоились те, которые не желали представить реальность о ситуации на Украине грузинскому обществу. <...> В течение двух с половиной лет конкретные субъекты умудрялись скрывать от общественности происходящее там», — пояснил Кобахидзе.
Грузинский премьер добавил, что «сегодня на Украине происходит полная катастрофа в экономике, в гуманитарной сфере, в инфраструктуре и так далее», а грузинам пытаются извне доказать, что украинцам стоит завидовать.

Ранее Кобахидзе заявлял, что для его партии «Грузинская мечта» урегулирование отношений с Россией и прагматичная политика являются наиважнейшими приоритетами.

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#грузия
#украина
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Курский губернатор Смирнов сообщил жителям о работе ПВО
10 октября 2024, 15:33

Фото: istockphoto/e-crow

Глава Курской области Алексей Смирнов написал обращение к жителям на фоне работы противовоздушной обороны. Оно опубликовано в Telegram-канале чиновника.
«Работает ПВО! Отойдите от окон!» — предупредил Смирнов.
Ракетная тревога была отменена спустя 15 минут. Позже Смирнов проинформировал население о ликвидации ракеты боевиков ВСУ над Курской областью.

Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа. Радикалы ВСУ получили отпор от бойцов ВС РФ, росгвардейцев и погранслужбы ФСБ. По признанию главкома ВСУ Александра Сырского, таким образом Киев хотел отвлечь ВС РФ с Донбасса, но план провалился.

Ранее сообщалось, что элита ВСУ попала в ловушку в Курской области.

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#россия
#украина
#курская область
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#сво
#пво
#губернаторы
#новости
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Макрон показал видео подготовки 2300 человек из бригады ВСУ «Анна Киевская»
10 октября 2024, 15:22

Фото: iStock/Olena_Z

Президент Франции Эммануэль Макрон показал видео с подготовкой бригады ВСУ «Анна Киевская», названной в честь французской королевы Анны Ярославны, дочери князя Ярослава Мудрого. Публикацию с видеозаписью политик опубликовал на своей странице в Х. По его словам, обучение в этом подразделении проходят 2300 человек.
На кадрах запечатлена подготовка солдат с нашивками ВСУ, стрельбища, разбор оружия, теорию. На видео слышна французская речь.
«Наши военные в настоящее время обучают 2300 украинских солдат в Гранд-Эст с оборудованием, которое они будут использовать в боевых действиях», — добавил Макрон.
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#макрон
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Зеленский продемонстрировал британскому премьеру Стармеру детали «плана победы»
10 октября 2024, 15:17

Детали своего «плана победы» премьеру Великобритании Киру Стармеру показал глава киевского режима Владимир Зеленский, чей президентский срок истек 20 мая. Об этом украинский политик написал в своем Telegram-канале.
«В ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне представил ему «детали плана победы», — говорится в сообщении Зеленского.
Переговорщики условились о проработке «плана победы» с остальными союзниками. Зеленский считает, что документ приведет к «справедливому завершению» кризиса, создав для этого все необходимые условия. Кроме того, глава киевского режима выразил благодарность Лондону за дальнобойные вооружения и прочую поддержку.

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#великобритания
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#война
#сво
#новости
#план
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Раскрыта горькая правда о конфликте на Украине
Hill: РФ оставит за собой значительную часть территорий Украины
10 октября 2024, 14:49

Фото: iStock/3dmitry

Украина не сможет вернуть контроль над утраченными территориями, и они так и останутся в составе России. Об этом пишет издание Hill.
«Горькая правда заключается в том, что чем бы ни закончились боевые действия, Россия наверняка оставит за собой часть украинской территории — причем, вероятно, значительную», — говорится в статье.

Автор материала подчеркнул, что украинские силы уже не смогут вернуть утраченные территории, при этом конфликт, вероятнее всего, завершится не на поле боя, а за столом переговоров.

Ранее итальянское издание Corriere della Sera писало, что Украина готова прекратить огонь по нынешней линии фронта без признания новых границ, получив гарантии Запада.

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#россия
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#операции
#всу
#зеленский
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Житель Курской области рассказал о расправе бойцов ВСУ над детьми
Житель Курской области заявил о расправах бойцов ВСУ над детьми в Малой Локне
10 октября 2024, 14:21

Фото: iStock/zabelin

Боевики ВСУ расправились с мужчиной и детьми, которые пытались покинуть населенный пункт Малая Локня в Суджанском районе Курской области. Об этом заявил местный житель в процессе общения с военным следователям, передает ТАСС.
По его словам, украинские солдаты выстрелили в мужчину, который приходится местному жителю двоюродным братом, и трех детей, пытавшихся уехать на мопеде из Малой Локни. Мужчина отметил, что ВСУ «расстреливают без разбора».

Он заключил, что после вторжения в регион операторы украинских FPV-дронов стали охотиться на машины с мирными жителями.

Ранее жительница Суджи рассказала, что военные ВСУ прицельно стреляют в автомобили местных жителей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, с 6 августа текущего года ВС России ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

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