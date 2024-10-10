Устроивший взрыв в смоленском УМВД оказался жертвой украинских мошенников

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Мужчина, который устроил взрыв в УМВД по Смоленской области, оказался жертвой телефонных мошенников с Украины. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что перед этим он перевел 5 миллионов рублей на безопасные счета.
По данным издания, аферисты вынудили 30-летнего электрика набрать кредитов, перевести им многомиллионную сумму, а после убедили отправиться со взрывчаткой в полицию. Взрывное устройство он передал под видом папки с документами и был задержан на входе. Из-за взрыва пострадали двое полицейских — они получили контузию и попали в больницу.
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Данил Пономарев