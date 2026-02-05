«Уступки Киева»: В Совфеде назвали главную цель России на переговорах с Украиной

05 февраля 2026, 15:45

Сенатор Джабаров: Успех переговоров в Абу-Даби зависит от уступок Киева

Фото: iStock/wildpixel

Согласие Киева на территориальные уступки и заключение мирного соглашения является главным условием успешного завершения переговоров по Украине в Абу-Даби. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.





Напомним, второй раунд переговоров между делегациями России, США и Украины в Абу-Даби проходил 4 и 5 февраля. По последним данным, встреча уже завершилась.





«Главное условие, чтобы Украина хотела заключения мирного соглашения. Вот все данные показывают, что Украина этого не желает абсолютно. Она тянет любыми путями», — подчеркнул Джабаров в разговоре с «Газетой.Ru».

«Сторонам еще предстоит серьезная работа, но достигнутое соглашение показывает: дипломатия приносит ощутимые результаты», — написал Уиткофф в соцсети Х.