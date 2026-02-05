«Уступки Киева»: В Совфеде назвали главную цель России на переговорах с Украиной
Сенатор Джабаров: Успех переговоров в Абу-Даби зависит от уступок Киева
Согласие Киева на территориальные уступки и заключение мирного соглашения является главным условием успешного завершения переговоров по Украине в Абу-Даби. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Напомним, второй раунд переговоров между делегациями России, США и Украины в Абу-Даби проходил 4 и 5 февраля. По последним данным, встреча уже завершилась.
«Главное условие, чтобы Украина хотела заключения мирного соглашения. Вот все данные показывают, что Украина этого не желает абсолютно. Она тянет любыми путями», — подчеркнул Джабаров в разговоре с «Газетой.Ru».
Он подчеркнул, что Киев заинтересован в дальнейшем продолжении конфликта, поэтому украинские власти будут максимально стараться затягивать переговоры в ожидании промежуточных выборов в конгресс США, надеясь на дальнейшую помощь США по инициативе демократов.
Джабаров добавил, что главной целью российской делегации на переговорах является уступки Украины по территориальному вопросу и полный вывод ВСУ из Донбасса.
Ну а пока известно, что стороны смогли договориться в Абу-Даби об обмене военнопленными. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, пишут argumenti.ru.
«Сторонам еще предстоит серьезная работа, но достигнутое соглашение показывает: дипломатия приносит ощутимые результаты», — написал Уиткофф в соцсети Х.
Таким образом, по данным Минобороны РФ, состоялся обмен военнопленными по формуле «157 на 157». Украина также передала России троих жителей Курской области, которых киевский режим незаконно удерживал.