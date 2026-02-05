Достижения.рф

«Уступки Киева»: В Совфеде назвали главную цель России на переговорах с Украиной

Сенатор Джабаров: Успех переговоров в Абу-Даби зависит от уступок Киева
Фото: iStock/wildpixel

Согласие Киева на территориальные уступки и заключение мирного соглашения является главным условием успешного завершения переговоров по Украине в Абу-Даби. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.



Напомним, второй раунд переговоров между делегациями России, США и Украины в Абу-Даби проходил 4 и 5 февраля. По последним данным, встреча уже завершилась.

«Главное условие, чтобы Украина хотела заключения мирного соглашения. Вот все данные показывают, что Украина этого не желает абсолютно. Она тянет любыми путями», — подчеркнул Джабаров в разговоре с «Газетой.Ru».

Он подчеркнул, что Киев заинтересован в дальнейшем продолжении конфликта, поэтому украинские власти будут максимально стараться затягивать переговоры в ожидании промежуточных выборов в конгресс США, надеясь на дальнейшую помощь США по инициативе демократов.

Джабаров добавил, что главной целью российской делегации на переговорах является уступки Украины по территориальному вопросу и полный вывод ВСУ из Донбасса.

Ну а пока известно, что стороны смогли договориться в Абу-Даби об обмене военнопленными. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, пишут argumenti.ru.

«Сторонам еще предстоит серьезная работа, но достигнутое соглашение показывает: дипломатия приносит ощутимые результаты», — написал Уиткофф в соцсети Х.

Таким образом, по данным Минобороны РФ, состоялся обмен военнопленными по формуле «157 на 157». Украина также передала России троих жителей Курской области, которых киевский режим незаконно удерживал.
Элина Позднякова

